Канадский футболист Коне перенес операцию после ужасного перелома на ЧМ-2026
Киев • УНН
Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне успешно перенес операцию после двойного перелома ноги в матче ЧМ-2026 против Катара. Игрок поблагодарил за поддержку и пообещал вернуться на поле.
Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне успешно перенес операцию после двойного перелома левой ноги, полученного в матче чемпионата мира против Катара, сообщает AP, пишет УНН.
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24-летний футболист сломал большеберцовую и малоберцовую кости после жесткого подката катарца Ассима Мадибо на 51-й минуте поединка. За этот фол игрок сборной Катара получил прямую красную карточку, а после матча лично извинился перед канадцем.
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Футболист также пообещал поддерживать команду во время турнира и заявил, что надеется как можно скорее вернуться на поле.
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