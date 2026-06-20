Канадский футболист Коне перенес операцию после ужасного перелома на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне успешно перенес операцию после двойного перелома левой ноги, полученного в матче чемпионата мира против Катара, сообщает AP, пишет УНН.

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24-летний футболист сломал большеберцовую и малоберцовую кости после жесткого подката катарца Ассима Мадибо на 51-й минуте поединка. За этот фол игрок сборной Катара получил прямую красную карточку, а после матча лично извинился перед канадцем.

Вы даже не можете представить, как я благодарен всем, кто обратился ко мне и кто молится за меня – написал Коне в Instagram.

Футболист также пообещал поддерживать команду во время турнира и заявил, что надеется как можно скорее вернуться на поле.

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