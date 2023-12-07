Канада ввела санкции против российских бриллиантов
Киев • УНН
Канада запретила прямой импорт российских бриллиантов, чтобы ограничить экспортные доходы режима путина
Канада объявила о введении запрета прямого импорта российских бриллиантов, пишет УНН со ссылкой на МИД страны.
Детали
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила 6 декабря, что Канада в координации со своими партнерами из G7 вводит новые ограничения на импорт российских бриллиантов и ювелирной продукции с бриллиантами.
Этот запрет последовал за принятым в мае 2023 года лидерами G7 обязательством коллективно работать над сокращением доходов, которые режим gутина получает от экспорта непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в рф.
Канада продолжит работать с G7 и другими международными партнерами над внедрением комплексных мер контроля и проверки для запрета российских алмазов.
Дополнение
рф является крупнейшим в мире производителем алмазного сырья, объем производства которого в 2022 году оценивается более чем в 3,5 миллиарда долларов США. Она также является крупным мировым экспортером алмазов и алмазной продукции, причем стоимость ее общего экспорта превышает 3,9 миллиарда долларов США в том же году. Совместно страны G7 представляют 70% мирового алмазного рынка.
Канадский импорт российской продукции, подпадающей под запрет, в 2021 году составил 4,1 млн долл.
После полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году Канада ввела санкции в отношении российского государственного алмазного конгломерата "Алроса".
Канада ввела санкции против российских бриллиантов
Канада запретила прямой импорт российских бриллиантов, чтобы ограничить экспортные доходы режима путина.
На Киевщине спасатели ликвидировали масштабный пожар в здании деревообрабатывающего цеха
Спасатели потушили крупный пожар в деревообрабатывающем цехе ООО "Меркс Интерио" в Киевской области; жертв и пострадавших нет, складские и офисные помещения спасены.
Никакой возможности для коррупционных схем: в Минобороны создадут новую архитектуру закупок
Министерство обороны Украины разрабатывает новую систему закупок для предотвращения коррупции, которая координируется с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции и имеет целью обеспечить добропорядочность финансовой деятельности.
Тройное ДТП в Харьковской области с шестью погибшими: полиция устанавливает обстоятельства
Шесть человек погибли и пятеро получили ранения в результате столкновения трех автомобилей. Полиция расследует инцидент, произошедший 7 декабря
Украина получит 4,5 миллиарда долларов от Японии: на что пойдут деньги
Япония обещает выделить 4,5 миллиарда долларов на помощь Украине.
Япония ввела экспортные ограничения в отношении 36 компаний, в том числе из рф
Япония расширила экспортные ограничения, включив в них 36 предприятий из россии, Китая, Северной Кореи и Пакистана, которые требуют специального разрешения на поставку продукции.
В рф заявили, что на теле Кивы нашли два пулевых ранения
В ск рф заявили, что на теле ликвидированного Ильи Кивы нашли два пулевых ранения.
Бывший руководитель Twitter утверждает, что его уволили из-за беспокойства по поводу безопасности компании
Экс-руководитель Twitter Алан Роза подал в суд на компанию, утверждая, что его увольнение было неправомерным, поскольку он выступал против сокращения бюджета на безопасность, что угрожало соблюдению требований FTC. Роза требует возмещения убытков и судебных издержек.
Стрельба в брянской школе: возросло количество пострадавших
Пять человек пострадали в результате стрельбы в брянской школе с участием ученицы восьмого класса, которая впоследствии покончила жизнь самоубийством; одна раненая девочка впоследствии скончалась. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф.