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kanada-vvela-sanktsii-protiv-rossiiskikh-brilliantov

Канада ввела санкции против российских бриллиантов

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 09:00  •  20106 просмотра

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Канада запретила прямой импорт российских бриллиантов, чтобы ограничить экспортные доходы режима путина

Канада объявила о введении запрета прямого импорта российских бриллиантов, пишет УНН со ссылкой на МИД страны.

Детали

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила 6 декабря, что Канада в координации со своими партнерами из G7 вводит новые ограничения на импорт российских бриллиантов и ювелирной продукции с бриллиантами.

Этот запрет последовал за принятым в мае 2023 года лидерами G7 обязательством коллективно работать над сокращением доходов, которые режим gутина получает от экспорта непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в рф.

Канада продолжит работать с G7 и другими международными партнерами над внедрением комплексных мер контроля и проверки для запрета российских алмазов.

Дополнение

рф является крупнейшим в мире производителем алмазного сырья, объем производства которого в 2022 году оценивается более чем в 3,5 миллиарда долларов США. Она также является крупным мировым экспортером алмазов и алмазной продукции, причем стоимость ее общего экспорта превышает 3,9 миллиарда долларов США в том же году. Совместно страны G7 представляют 70% мирового алмазного рынка.

Канадский импорт российской продукции, подпадающей под запрет, в 2021 году составил 4,1 млн долл.

После полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году Канада ввела санкции в отношении российского государственного алмазного конгломерата "Алроса". 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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