Канада ввела санкции против 13 представителей госорганов из-за смерти Навального
Киев • УНН
Канада ввела санкции против 13 российских чиновников, причастных к жестокому обращению с оппозиционером Алексеем Навальным и его смерти.
Правительство Канады ввело санкции в отношении 13 высокопоставленных представителей российских следственных органов, полиции и пенитенциарной системы. Об этом сообщили на сайте канадского МИД, передает УНН. Санкции введены в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального.
Детали
Согласно информации на сайте канадского МИД, под ограничения подпали лица, которые "участвовали в грубых и систематических нарушениях прав человека в России" и "были причастны к жестокому обращению с Алексеем Навальным и его смерти". Имена указанных лиц ведомство не называет.
Дополнение
Навальный умер около четырех месяцев назад, 16 февраля, в исправительной колонии №3 "Полярный волк". ФСИН сообщила, что ему стало плохо во время прогулки, он потерял сознание и прибывшие медики не смогли реанимировать Навального.
Новый пакет санкций против рф должны были бы согласовать в ЕС до саммита 27 июня - EUobserver18 июня 2024, 09:05 • 63324 просмотра