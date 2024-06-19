Канада ввела санкции против 13 представителей госорганов из-за смерти Навального

Правительство Канады ввело санкции в отношении 13 высокопоставленных представителей российских следственных органов, полиции и пенитенциарной системы. Об этом сообщили на сайте канадского МИД, передает УНН. Санкции введены в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального.

Детали

Согласно информации на сайте канадского МИД, под ограничения подпали лица, которые "участвовали в грубых и систематических нарушениях прав человека в России" и "были причастны к жестокому обращению с Алексеем Навальным и его смерти". Имена указанных лиц ведомство не называет.

Дополнение

Навальный умер около четырех месяцев назад, 16 февраля, в исправительной колонии №3 "Полярный волк". ФСИН сообщила, что ему стало плохо во время прогулки, он потерял сознание и прибывшие медики не смогли реанимировать Навального.

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