Канада ввела санкції проти 13 представників держорганів через смерть Навального
Київ • УНН
Канада запровадила санкції проти 13 російських чиновників, причетних до жорстокого поводження з опозиціонером Олексієм Навальним і його смерті.
Уряд Канади запровадив санкції щодо 13 високопоставлених представників російських слідчих органів, поліції та пенітенціарної системи. Про це повідомили на сайті канадського МЗС, передає УНН. Санкції запроваджено у зв'язку зі смертю опозиціонера Олексія Навального.
Деталі
Згідно з інформацією на сайті канадського МЗС, під обмеження підпали особи, які "брали участь у грубих та систематичних порушеннях прав людини в Росії" та "були причетні до жорстокого поводження до Олексія Навального та його смерті". Імена вказаних осіб відомство не називає.
Доповнення
Навальний помер близько чотирьох місяців тому, 16 лютого, у виправній колонії №3 "Полярний вовк". ФСІН повідомила, що йому стало погано під час прогулянки, він знепритомнів і медики, що прибули, не змогли реанімувати Навального.
Новий пакет санкцій проти рф мали б узгодити у ЄС до саміту 27 червня - EUobserver18.06.24, 12:05 • 65938 переглядiв