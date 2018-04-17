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Канада отзывает членов семей дипломатов из посольства на Кубе

Канада отзывает членов семей дипломатов из посольства на Кубе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. МИД Канады приняло решение вернуть на родину семьи дипломатов посольства страны на Кубе из-за неизвестного звукового воздействия, которому ранее якобы подверглись сотрудники канадской дипмиссии в Гаване и члены их семей. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении внешнеполитического ведомства, передает УНН.

“Такие меры будут приняты для поддержки нашего дипломатического персонала и их семей, которые вернутся в Канаду в ближайшие недели”, — сказали в МИД. В ведомстве сообщили, что Оттава меняет порядок отправки дипломатов в посольстве страны в Гаване. “Канадских дипломатов, которые будут направляться на Кубу, больше не будут сопровождать их семьи”, — отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что при этом будет сделано все возможное, чтобы изменения не повлияли на работу посольства и его консульского отдела.

В МИД добавили, что пострадавшие от неизвестного звукового воздействия дипломаты и члены их семей продолжают испытывать головные боли и головокружение после возвращения в Канаду. Все они прошли медицинское обследование, которое не смогло установить причину этих расстройств. “Необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше это понять. Причина плохого самочувствия людей остается неизвестной, но могла быть вызвана действиями человека”, - говорится в заявлении.

Как ранее сообщало УНН, власти США утверждают, что в результате неизвестных “акустических атак” в Гаване с ноября 2016 по август нынешнего пострадали 24 американских дипломата. Устройство, спровоцировавшее этот звук, остается неизвестным. Дипломаты, пострадавшие в Гаване, сообщили, что звуки поражают их экстремальными объемами. Они якобы жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха. В октябре кубинские эксперты сообщили о предварительных результатах своего расследования. По их словам, никаких доказательств того, что американские дипломаты действительно подверглись в Гаване “акустическим атакам”, обнаружено не было, а сами “атаки” могли быть просто стрекотом сверчков или цикад.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба несет ответственность за эти атаки. 29 сентября США отозвали 60% дипломатического персонала в Гаване. Официальная Гавана убеждена, что заявления Вашингтона о “акустические” атаки на американских дипломатов направлены на подрыв двусторонних отношений.

В свою очередь сенатор-республиканец Джефф Флэйк в интервью телекомпании АВС заявил, что Федеральное бюро расследований США сообщило Гавану о том, что не выявило доказательств совершения “акустических атак” в отношении американских дипломатов на Кубе.

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