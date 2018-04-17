Канада відкликає членів сімей дипломатів з посольства на Кубі

“Такі заходи будуть прийняті для підтримки нашого дипломатичного персоналу та їх сімей, які повернуться в Канаду в найближчі тижні”, — сказали у МЗС. У відомстві повідомили, що Оттава змінює порядок відправки дипломатів у посольство країни у Гавані. “Канадських дипломатів, які будуть направлятися на Кубу, більше не будуть супроводжувати їх сім’ї”, — наголошується в заяві. У ньому підкреслюється, що при цьому буде зроблено все можливе, щоб зміни не вплинули на роботу посольства і його консульського відділу.

У МЗС додали, що постраждалі від невідомого звукового впливу дипломати і члени їх сімей продовжують відчувати головні болі і запаморочення після повернення в Канаду. Всі вони пройшли медичне обстеження, яке не змогло встановити причину цих розладів. “Необхідні додаткові дослідження, щоб краще це зрозуміти. Причина поганого самопочуття людей лишається невідомою, але могла бути викликана діями людини”, — йдеться в заяві.

Як раніше повідомляло УНН, влада США стверджують, що в результаті невідомих “акустичних атак” в Гавані з листопада 2016 року по серпень нинішнього постраждали 24 американських дипломата. Який пристрій спровокував цей звук, залишається невідомим. Дипломати, які постраждали у Гавані, повідомили, що звуки вражають їх екстремальними обсягами. Вони нібито скаржилися на нудоту, запаморочення і втрату слуху. У жовтні кубинські експерти повідомили про попередні результати свого розслідування. За їх словами, ніяких доказів того, що американські дипломати дійсно піддалися в Гавані “акустичним атакам”, виявлено не було, а самі “атаки” могли бути просто скрекотом цвіркунів або цикад.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба несе відповідальність за ці атаки. 29 вересня США відкликали 60% дипломатичного персоналу в Гавані. Офіційна Гавана переконана, що заяви Вашингтона про “акустичні” атаки на американських дипломатів спрямовані на підрив двосторонніх відносин.

У свою чергу сенатор-республіканець Джеф Флейк в інтерв’ю телекомпанії АВС заявив, що Федеральне бюро розслідувань США повідомило Гавану про те, що не виявило доказів вчинення “акустичних атак” щодо американських дипломатів на Кубі.