Канада заключила соглашение о покупке 88 американских истребителей F-35

Детали

Ожидается, что первый такой самолет будет поставлен в 2026 году, а полная эксплуатационная мощность парка ожидается в период с 2032 по 2034 год.

Правительство заявило, что в прошлом году компания Lockheed Martin F-35 была признана лидером тендера на новый истребитель.

Ранее Канада исключила использование Boeing Super Hornet для замены устаревших F-18.

Правительство выделило около 19 миллиардов канадских долларов (15 миллиардов долларов США) на покупку, которая является крупнейшей инвестицией в Королевские ВВС Канады за более чем 30 лет. Каждый самолет стоит около 85 миллионов долларов. Ожидается, что полный жизненный цикл программы обойдется в 70 миллиардов долларов (52 миллиарда долларов США).

Дополнение

Канада имеет тесные оборонительные отношения с Соединенными Штатами, которые включают в себя совместное использование истребителей для защиты воздушного пространства Северной Америки. Объявление было сделано в тот момент, когда премьер-министр Трюдо должен встретиться с президентом США Джо Байденом на саммите лидеров Северной Америки в Мексике.

Бывшее консервативное правительство Канады ранее объявило о покупке F-35, но нынешнее либеральное правительство отложило эту покупку и открыло торги по конкуренции.

Прежде чем стать премьер-министром, Трюдо заявлял, что Канада не будет покупать F-35.