Канада уклала угоду про покупку 88 американських винищувачів F-35
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Канада уклала угоду з Lockheed Martin Corp та урядом США про закупівлю 88 винищувачів F-35, повідомляє АР, передає УНН.
Деталі
Очікується, що перший такий літак буде поставлено у 2026 році, а повна експлуатаційна потужність парку очікується у період з 2032 по 2034 рік.
Уряд заявив, що торік компанія Lockheed Martin F-35 була визнана лідером тендеру на новий винищувач.
Раніше Канада виключила використання Boeing Super Hornet для заміни застарілих F-18.
Уряд виділив близько 19 мільярдів канадських доларів (15 мільярдів доларів США) на покупку, яка є найбільшою інвестицією в Королівські ВПС Канади за більш ніж 30 років. Кожен літак коштує близько 85 мільйонів доларів. Очікується, що повний життєвий цикл програми коштуватиме 70 мільярдів доларів (52 мільярди доларів США).
Доповнення
Канада має тісні оборонні відносини зі Сполученими Штатами, які включають спільне використання винищувачів для захисту повітряного простору Північної Америки. Оголошення було зроблено в той момент, коли прем'єр Трюдо має зустрітися із президентом США Джо Байденом на саміті лідерів Північної Америки у Мексиці.
Колишній консервативний уряд Канади раніше оголосив про покупку F-35, але нинішній ліберальний уряд відклав цю покупку та відкрив торги для конкуренції.
Перш ніж стати прем'єр-міністром, Трюдо заявляв, що Канада не купуватиме F-35.