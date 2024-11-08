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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Канада требует закрыть офис TikTok: что происходит с популярным приложением

Канада требует закрыть офис TikTok: что происходит с популярным приложением

Киев  •  УНН

03:42 • 2265 просмотра

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Канадское правительство требует закрыть офис TikTok из-за угрозы национальной безопасности. Использование приложения не запрещается, но власти предупреждают о рисках для личных данных пользователей.

Канада требует закрыть офис TikTok из-за угрозы национальной безопасности. Об этом сообщает Канадское Правительство, передает УНН.

Детали

По информации, пользование приложением в Канаде не запрещается, правительство указывает на потенциальные риски, связанные с деятельностью компании ByteDance.

Министр инноваций и науки Канады заявил, что решение базируется на данных, полученных во время проверки, и рекомендациях органов безопасности страны. Он подчеркнул, что правительство не ограничивает доступ граждан к TikTok и не запрещает создание контента в этом приложении. Однако власти призывают канадцев обращать внимание на возможные риски для личных данных, связанные с использованием платформ, которые могут быть подвержены влиянию иностранных государств.

Канада запретила TikTok на государственных устройствах27 февраля 2023, 18:01 • 1158607 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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