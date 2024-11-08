Канада требует закрыть офис TikTok: что происходит с популярным приложением
Киев • УНН
Канадское правительство требует закрыть офис TikTok из-за угрозы национальной безопасности. Использование приложения не запрещается, но власти предупреждают о рисках для личных данных пользователей.
Канада требует закрыть офис TikTok из-за угрозы национальной безопасности. Об этом сообщает Канадское Правительство, передает УНН.
Детали
По информации, пользование приложением в Канаде не запрещается, правительство указывает на потенциальные риски, связанные с деятельностью компании ByteDance.
Министр инноваций и науки Канады заявил, что решение базируется на данных, полученных во время проверки, и рекомендациях органов безопасности страны. Он подчеркнул, что правительство не ограничивает доступ граждан к TikTok и не запрещает создание контента в этом приложении. Однако власти призывают канадцев обращать внимание на возможные риски для личных данных, связанные с использованием платформ, которые могут быть подвержены влиянию иностранных государств.
Канада запретила TikTok на государственных устройствах27 февраля 2023, 18:01 • 1158607 просмотров