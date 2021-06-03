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Канада, Швеция, Украина и Великобритания сообщили о претензиях к Ирану в связи с сбиванием самолета МАУ

Киев • УНН

 • 21215 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Министры, которые представляют Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, в четверг направили сообщение о наших претензиях к Исламской Республике Иран в связи с сбиванием самолета рейса 752 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”. Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, которую обнародовало МИД Украины, передает УНН.

Канада, Швеция, Украина и Великобритания сообщили о претензиях к Ирану в связи с сбиванием самолета МАУ

Цитата

“Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, сегодня (3 июня 2021 года) направили сообщение о наших претензиях к Исламской Республике Иран в связи с сбиванием самолета рейса 752 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, — говорится в заявлении.

Детали

Авторы заявления отмечают, что “действия и бездействие” Ирана являются нарушением международного права.

Отмечается, что указанным государствам, их гражданам и резидентам на борту рейса PS752 был нанесен существенный и непоправимый вред в результате трагедии, и Иран должен выполнить свои обязательства по обеспечению репарации группе государств в полном объеме.

“Мы выдвинули ряд требований, которые не являются исчерпывающими, среди которых — признание совершение неправомерных действий и полный отчет об обстоятельствах, которые привели к сбиванию самолета, принесение публичных извинений, возвращение пропавших и украденных личных вещей жертв, заверения в недопущении подобных действий в будущем в четко выраженный способ, обеспечение прозрачности уголовного расследования на принципах верховенства права, а также справедливая компенсация материального и морального ущерба, причиненного жертвам и их семьям независимо от национальности и в сумме, соответствующей обязательствам Ирана по международному законодательству”, — отметили представители координационной группы.

“Призываем Иран к сотрудничеству с целью определения даты официального начала переговоров касательно репараций, которые мы будем проводить добросовестно”, — говорится в заявлении.

Что было раньше

Ранее сегодня стало известно, что Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 пришла к соглашению о том, что Афганистан не будет принимать непосредственного участия в будущих переговорах касательно сбивания самолета.

Дополнение

Рейс PS752 Тегеран — Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”.

Отметим, что Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной аварии украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года “ошибку оператора системы ПВО”. Украина назвала этот отчет “сборником манипуляций”.

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