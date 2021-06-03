Канада, Швеція, Україна та Велика Британія повідомили про претензії до Ірану у зв'язку зі збиттям літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, у четвер направили повідомлення про наші претензії до Ісламської Республіки Іран у зв’язку зі збиттям літака рейсу 752 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. Про це йдеться в спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, яку оприлюднило МЗС України, передає УНН.
Цитата
“Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, сьогодні (3 червня 2021 р.) направили повідомлення про наші претензії до Ісламської Республіки Іран у зв’язку зі збиттям літака рейсу 752 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, — йдеться в заяві.
Деталі
Автори заяви наголошують, що “дії та бездіяльність” Ірану є порушенням міжнародного права.
Зазначається, що вказаним державам, їхнім громадянам та резидентам на борту рейсу PS752 було завдано істотної та непоправної шкоди внаслідок трагедії, і Іран має виконати свої зобов’язання щодо забезпечення репарації групі держав у повному обсязі.
“Ми висунули низку вимог, що не є вичерпними, серед яких — визнання вчинення неправомірних дій та повний звіт про обставини, що призвели до збиття літака, принесення публічних вибачень, повернення зниклих та вкрадених особистих речей жертв, запевнення в недопущенні подібних дій у майбутньому у чітко висловлений спосіб, забезпечення прозорості кримінального розслідування на засадах верховенства права, а також справедлива компенсація матеріальних та моральних збитків, завданих жертвам та їхнім сім’ям незалежно від національності та в сумі, що відповідає зобов’язанням Ірану за міжнародним законодавством”, — наголосили представники координаційної групи.
“Закликаємо Іран до співпраці з метою визначення дати офіційного початку переговорів щодо репарацій, які ми будемо проводити добросовісно”, — сказано в заяві.
Що було раніше
Раніше сьогодні стало відомо, що Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 дійшла згоди про те, що Афганістан не братиме безпосередньої участі в майбутніх переговорах щодо збиття літака.
Доповнення
Рейс PS752 Тегеран — Київ (літак Boeing 737-800) Міжнародних авіаліній України зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану. Іранські війська 11 січня 2020 року заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”.
Відзначимо, що Організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті назвала причиною аварії українського літака на околицях Тегерана в січні 2020 року “помилку оператора системи ППО”. Україна назвала цей звіт “збіркою маніпуляцій”.