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Канада, Швеція, Україна та Велика Британія повідомили про претензії до Ірану у зв'язку зі збиттям літака МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, у четвер направили повідомлення про наші претензії до Ісламської Республіки Іран у зв’язку зі збиттям літака рейсу 752 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. Про це йдеться в спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, яку оприлюднило МЗС України, передає УНН.

Канада, Швеція, Україна та Велика Британія повідомили про претензії до Ірану у зв'язку зі збиттям літака МАУ

Цитата

“Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, сьогодні (3 червня 2021 р.) направили повідомлення про наші претензії до Ісламської Республіки Іран у зв’язку зі збиттям літака рейсу 752 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, — йдеться в заяві.

Деталі

Автори заяви наголошують, що “дії та бездіяльність” Ірану є порушенням міжнародного права.

Зазначається, що вказаним державам, їхнім громадянам та резидентам на борту рейсу PS752 було завдано істотної та непоправної шкоди внаслідок трагедії, і Іран має виконати свої зобов’язання щодо забезпечення репарації групі держав у повному обсязі.

“Ми висунули низку вимог, що не є вичерпними, серед яких — визнання вчинення неправомірних дій та повний звіт про обставини, що призвели до збиття літака, принесення публічних вибачень, повернення зниклих та вкрадених особистих речей жертв, запевнення в недопущенні подібних дій у майбутньому у чітко висловлений спосіб, забезпечення прозорості кримінального розслідування на засадах верховенства права, а також справедлива компенсація матеріальних та моральних збитків, завданих жертвам та їхнім сім’ям незалежно від національності та в сумі, що відповідає зобов’язанням Ірану за міжнародним законодавством”, — наголосили представники координаційної групи.

“Закликаємо Іран до співпраці з метою визначення дати офіційного початку переговорів щодо репарацій, які ми будемо проводити добросовісно”, — сказано в заяві.

Що було раніше

Раніше сьогодні стало відомо, що Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 дійшла згоди про те, що Афганістан не братиме безпосередньої участі в майбутніх переговорах щодо збиття літака.

Доповнення

Рейс PS752 Тегеран — Київ (літак Boeing 737-800) Міжнародних авіаліній України зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану. Іранські війська 11 січня 2020 року заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”.

Відзначимо, що Організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті назвала причиною аварії українського літака на околицях Тегерана в січні 2020 року “помилку оператора системи ППО”. Україна назвала цей звіт “збіркою маніпуляцій”.

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