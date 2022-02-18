Канада: полиция арестовала десятки человек после 3-недельного протеста

Детали

К полудню были арестованы по меньшей мере 70 человек, преимущественно по обвинениям в вреде. Почти два десятка транспортных средств были отбуксированы, в том числе все те, что блокировали одну из главных улиц города, сообщили местные власти. Один из офицеров получил легкие травмы, но протестующие не пострадали, сообщил временно исполняющий обязанности начальника полиции Оттавы Стив Белл.

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Полиция "продолжает продвигаться вперед, чтобы взять под контроль наши улицы", - сказал он, добавив: "Мы будем работать день и ночь, пока это не будет завершено".

Среди арестованных было по меньшей мере четверо лидеров протеста.

Подавление самозваного "конвоя Свободы" началось утром, когда сотни полицейских, некоторые в снаряжении, а некоторые с автоматическим оружием, вошли в зону протеста и начали отводить демонстрантов в наручниках по заснеженным улицам, пока некрасивые дальнобойщики кричали о своих рогах.

Напомним

Канадская полиция просит дальнобойщиков покидать центр Оттавы, в противном случае им грозит арест.