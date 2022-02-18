Канада: поліція заарештувала десятки людей після 3-тижневого протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН Поліція заарештувала десятки демонстрантів і відбуксирувала транспортні засоби в п'ятницю в обложеній столиці Канади. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
До полудня було заарештовано щонайменше 70 людей, переважно за звинуваченнями в шкоді. Майже два десятки транспортних засобів були відбуксировані, у тому числі всі ті, що блокували одну з головних вулиць міста, повідомила місцева влада. Один з офіцерів отримав легкі травми, але протестувальники не постраждали, повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника поліції Оттави Стів Белл.
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Поліція "продовжує просуватися вперед, щоб взяти під контроль наші вулиці", - сказав він, додавши: "Ми будемо працювати день і ніч, поки це не буде завершено".
Серед заарештованих було щонайменше четверо лідерів протесту.
Придушення самозваного “Конвою Свободи” почалося вранці, коли сотні поліцейських, деякі в спорядженні, а деякі з автоматичною зброєю, увійшли в зону протесту і почали відводити демонстрантів у наручниках засніженими вулицями, поки негарні далекобійники кричали про свої роги.
Нагадаємо
Канадська поліція просить далекобійників залишати центр Оттави, інакше їм загрожує арешт.