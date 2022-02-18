Канада: поліція заарештувала десятки людей після 3-тижневого протесту

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 1818 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 25267 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 53157 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 55984 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 87078 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 148169 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 165834 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 212355 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199894 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186999 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.4 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 74375 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 77556 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 75269 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 57628 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 82998 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 82998 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 57628 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 233486 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 357697 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 614541 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 75458 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 114830 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 141111 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 162724 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 175496 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Канада: поліція заарештувала десятки людей після 3-тижневого протесту

Канада: поліція заарештувала десятки людей після 3-тижневого протесту

Київ • УНН

 • 24163 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН Поліція заарештувала десятки демонстрантів і відбуксирувала транспортні засоби в п'ятницю в обложеній столиці Канади. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

До полудня було заарештовано щонайменше 70 людей, переважно за звинуваченнями в шкоді. Майже два десятки транспортних засобів були відбуксировані, у тому числі всі ті, що блокували одну з головних вулиць міста, повідомила місцева влада. Один з офіцерів отримав легкі травми, але протестувальники не постраждали, повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника поліції Оттави Стів Белл.

Цитата

Поліція "продовжує просуватися вперед, щоб взяти під контроль наші вулиці", - сказав він, додавши: "Ми будемо працювати день і ніч, поки це не буде завершено".

Серед заарештованих було щонайменше четверо лідерів протесту.

Придушення самозваного “Конвою Свободи” почалося вранці, коли сотні поліцейських, деякі в спорядженні, а деякі з автоматичною зброєю, увійшли в зону протесту і почали відводити демонстрантів у наручниках засніженими вулицями, поки негарні далекобійники кричали про свої роги.

Нагадаємо

Канадська поліція просить далекобійників залишати центр Оттави, інакше їм загрожує арешт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,865.07