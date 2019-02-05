Канада не пустила российских журналистов на заседание по Венесуэле

"Министерство иностранных дел Канады не допустило российских журналистов с агентств "Спутник", "РИА-Новости" и "ТАСС" к освещению заседания "лимской группы" в Оттаве. Журналист "ТАСС" был акредетован по всем правилам", - отметили в МИД РФ.



В МИД РФ утвержают, что подобное поведение Канады является "политически мотивированым преследованием журналистов".



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Справка УНН: 4 февраля в Оттаве прошло внеочередное заседание так называемой "лимской группы", в которую входят государства Западного полушария, заинтересованы в мирном разрешении кризиса в Венесуэле.



Как сообщал УНН, 11 стран призвали военных Венесуэлы быть лояльными к Гуайдо.





