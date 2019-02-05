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Канада не пустила російських журналістів на засідання щодо Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Канади не допустило російських журналістів з агентств "Спутник", "РИА-Новости" і "ТАСС" до висвітлення засідання "лімської групи" в Оттаві. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

"Міністерство закордонних справ Канади не допустило російських журналістів з агентств "Супутник", "РІА-Новини" і "ТАСС" до висвітлення засідання "лімської групи" в Оттаві. Журналіст "ТАСС" був акредетован за всіма правилами", - відзначили в МЗС РФ .

У МЗС РФ затверджувати, що подібна поведінка Канади є "політичною вмотивованістю переслідуванням журналістів".

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Довідка УНН: 4 лютого в Оттаві пройшло позачергове засідання так званої "лімської групи", в яку входять держави Західної півкулі, зацікавлені в мирному вирішенні кризи в Венесуелі.

Як повідомляв УНН, 11 країн закликали військових Венесуели бути лояльними до Гуайдо .


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