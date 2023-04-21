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Канада пришлет винтовки и радиоприемники в новом пакете помощи Украине на 29 миллионов долларов

Канада пришлет винтовки и радиоприемники в новом пакете помощи Украине на 29 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 399196 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Правительство Канады в пятницу объявило о новой военной помощи Украине на сумму 39 млн канадских долларов (28,9 млн долларов), которая будет включать 40 снайперских винтовок, 16 радиоприемников и пожертвование в фонд НАТО, чтобы помочь Киеву в войне против россии, передает УНН.

Детали

О последнем раунде канадской помощи, включающем боеприпасы для винтовок, объявила министр обороны Анита Ананд на авиабазе Рамштайн в Германии, где представители министерства обороны НАТО встретились, чтобы обсудить новые военные поставки для Украины.

Согласно заявлению министерства обороны Канады, винтовки и боеприпасы будут поставлять канадская компания Prairie Gun Works, а радиоприемники — компания L3Harris Technologies.

Вклад в фонд НАТО в размере около 34,6 млн канадских долларов поможет обеспечить Украину топливом и другими активами.

"Пожертвования и поддержка, объявленные сегодня Канадой, помогут обеспечить Украину всем необходимым для защиты своего суверенитета, независимости и территориальной целостности", - сказала Ананд.

Министр также подчеркнула заявление от 11 апреля 2023 года о том, что Канада передаст Вооруженным силам Украины более 21 000 единиц стрелкового оружия, в том числе штурмовые винтовки, пулеметы и более 2,4 миллиона патронов к стрелковому оружию, полученных от Colt Canada, что оценивается примерно 59 миллионов долларов.

Добавим

Канада входит в число самых стойких сторонников Киева и выделила миллиарды долларов помощи, в том числе более 1 миллиарда канадских долларов в виде военной помощи, с начала российского вторжения в прошлом году.

Все восемь обещанных боевых танков Leopard 2 были переданы Канадой в Украину.

Эстония объявила о поставках Украине дополнительных вооружений накануне переговоров в немецком городе Рамштайн.

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