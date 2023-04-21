Канада надішле гвинтівки та радіоприймачі в новому пакеті допомоги Україні на 29 мільйонів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Уряд Канади в п'ятницю оголосив про нову військову допомогу Україні на суму 39 млн канадських доларів (28,9 млн доларів), яка включатиме 40 снайперських гвинтівок, 16 радіоприймачів і пожертву до фонду НАТО, щоб допомогти Києву у війні проти росії, передає УНН.
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Про останній раунд канадської допомоги, що включає боєприпаси для гвинтівок, оголосила міністр оборони Аніта Ананд на авіабазі Рамштайн у Німеччині, де представники міністерства оборони НАТО зустрілися, щоб обговорити нові військові поставки для України.
Згідно з заявою міністерства оборони Канади, гвинтівки та боєприпаси поставлятимуть канадська компанія Prairie Gun Works, а радіоприймачі — компанія L3Harris Technologies.
Внесок у фонд НАТО у розмірі близько 34,6 млн канадських доларів допоможе забезпечити Україну паливом та іншими активами.
"Пожертви та підтримка, оголошені сьогодні Канадою, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту свого суверенітету, незалежності та територіальної цілісності", - сказала Ананд.
Міністр також підкреслила заяву від 11 квітня 2023 року про те, що Канада передасть Збройним силам України понад 21 000 одиниць стрілецької зброї, у тому числі штурмові гвинтівки, кулемети та понад 2,4 мільйона набоїв до стрілецької зброї, отриманих від Colt Canada, що оцінюється приблизно 59 мільйонів доларів.
Додамо
Канада входить до найстійкіших прихильників Києва і виділила мільярди доларів допомоги, у тому числі понад 1 мільярд канадських доларів у вигляді військової допомоги, з початку російського вторгнення минулого року.
Усі вісім обіцяних бойових танків Leopard 2 були передані Канадою в Україну.
Естонія оголосила про постачання Україні додаткових озброєнь напередодні переговорів у німецькому місті Рамштайн.