Канада надішле гвинтівки та радіоприймачі в новому пакеті допомоги Україні на 29 мільйонів доларів

ukru
12:29 • 58268 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 176241 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 141730 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 145860 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 221954 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 447486 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 342086 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356120 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 313140 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 225178 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 144464 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 163181 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 134530 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 110972 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 94988 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 176200 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 221923 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 476980 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 613886 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 640533 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 17939 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 31136 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 94988 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 134530 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 163181 перегляди
Актуальне
Канада надішле гвинтівки та радіоприймачі в новому пакеті допомоги Україні на 29 мільйонів доларів

Канада надішле гвинтівки та радіоприймачі в новому пакеті допомоги Україні на 29 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 399199 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Уряд Канади в п'ятницю оголосив про нову військову допомогу Україні на суму 39 млн канадських доларів (28,9 млн доларів), яка включатиме 40 снайперських гвинтівок, 16 радіоприймачів і пожертву до фонду НАТО, щоб допомогти Києву у війні проти росії, передає УНН.

Деталі

Про останній раунд канадської допомоги, що включає боєприпаси для гвинтівок, оголосила міністр оборони Аніта Ананд на авіабазі Рамштайн у Німеччині, де представники міністерства оборони НАТО зустрілися, щоб обговорити нові військові поставки для України.

Згідно з заявою міністерства оборони Канади, гвинтівки та боєприпаси поставлятимуть канадська компанія Prairie Gun Works, а радіоприймачі — компанія L3Harris Technologies.

Внесок у фонд НАТО у розмірі близько 34,6 млн канадських доларів допоможе забезпечити Україну паливом та іншими активами.

"Пожертви та підтримка, оголошені сьогодні Канадою, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту свого суверенітету, незалежності та територіальної цілісності", - сказала Ананд.

Міністр також підкреслила заяву від 11 квітня 2023 року про те, що Канада передасть Збройним силам України понад 21 000 одиниць стрілецької зброї, у тому числі штурмові гвинтівки, кулемети та понад 2,4 мільйона набоїв до стрілецької зброї, отриманих від Colt Canada, що оцінюється приблизно 59 мільйонів доларів.

Додамо

Канада входить до найстійкіших прихильників Києва і виділила мільярди доларів допомоги, у тому числі понад 1 мільярд канадських доларів у вигляді військової допомоги, з початку російського вторгнення минулого року.

Усі вісім обіцяних бойових танків Leopard 2 були передані Канадою в Україну.

Естонія оголосила про постачання Україні додаткових озброєнь напередодні переговорів у німецькому місті Рамштайн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$248.65
Brent
$73.69
Bitcoin
$82,488.20
S&P 500
$5,517.50
Газ TTF
$40.21
Золото
$3,146.21
Ethereum
$1,818.34