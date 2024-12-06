Канада может передать Украине оружие, которое запретила для гражданского использования
Киев • УНН
Канада расширила запрет на 324 модели огнестрельного оружия и рассматривает возможность их передачи Украине. Киев уже выразил заинтересованность в такой поддержке для борьбы с российской агрессией.
Канада планирует передать Украине оружие, на которое расширяет запрет. Об этом сообщает AP, передает УНН.
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Канада объявила о запрете еще 324 моделей огнестрельного оружия, которые, по словам министра общественной безопасности Доминика Леблана, "должны использоваться на поле боя, а не в гражданской жизни".
Оттава также рассматривает возможность передачи части этого оружия Украине, чтобы помочь в борьбе против российской агрессии. Министр обороны Билл Блэр отметил, что канадское правительство уже контактировало с Киевом, который проявил заинтересованность в поддержке.
Этот шаг продолжает политику Канады в отношении оружия. В 2020 году было запрещено 1500 моделей, а к концу 2023 года количество запрещенного оружия превысило 2000. Новые ограничения направлены на изъятие опасного оружия, которое ранее не охватывали предыдущие запреты.
Канада также работает над программой выкупа этого оружия у владельцев в сотрудничестве с местными властями и правоохранительными органами.
Запрет совпал с 35-й годовщиной массового расстрела в Политехнической школе Монреаля, когда погибли 14 женщин. Оружие, используемое нападавшим, было запрещено в 2020 году.
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