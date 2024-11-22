Канада завершила передачу Украине систем ПВО NASAMS
Киев • УНН
Министр обороны Канады подтвердил доставку обещанных систем противовоздушной обороны NASAMS в Украину. Системы были приобретены за 406 млн долларов, о чем было объявлено в январе 2023 года.
Министр национальной обороны Канады Билл Блэр заявил, что долгожданные системы противоракетной обороны американского производства, которые канадское правительство помогло приобрести, были доставлены в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CBC.
В четверг утром Блэр заявил в комитете по обороне Палаты представителей, что национальные усовершенствованные противоракетные системы (NASAMS), на закупку которых Оттава выделила 406 миллионов долларов почти два года назад, уже находятся в руках украинцев.
Я не могу предоставить вам более подробную информацию по этому вопросу из-за оперативной безопасности, но мы наконец смогли доставить их, и я думаю, что это будет иметь значение, потому что позволит им защитить общины
О планируемой покупке стоимостью 406 миллионов долларов было объявлено в январе 2023 года, но, как сообщили CBC News в сентябре в Министерстве национальной обороны, федеральное правительство перевело Вашингтону средства на оплату системы только в марте 2023 года.
Вашингтон не мог начать переговоры о контракте с производителями, пока не получил на руки собственные средства и деньги Канады, а также должен был получить одобрение Конгресса на покупку NASAM. Конгресс дал зеленый свет в мае 2023 года.
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