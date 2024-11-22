Глава Минобороны уже работает с партнерами для получения новых систем ПВО - Президент

Министр обороны Украины Рустем Умеров уже проводит встречи с партнерами относительно новых систем противовоздушной обороны, которые способны будут защитить украинцев "от новых рисков". Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня установлено уже больше деталей относительно новой ракеты, которой россия ударила по Днепру. И мы дадим все детали журналистам - международным медиа. Мир должен знать правду и осознавать, что единственный, кто не хочет мира, - это россия. Именно для того россии постоянные эскалации. Я благодарен всем партнерам, которые уже отреагировали на этот очередной приступ российского безумия. Но, кроме слов, надо действовать. И, в частности, по моему заданию министр обороны Украины уже проводит встречи с партнерами относительно новых систем ПВО - именно таких систем, которые способны защитить жизнь от новых рисков