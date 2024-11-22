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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Минобороны уже работает с партнерами для получения новых систем ПВО - Президент

Глава Минобороны уже работает с партнерами для получения новых систем ПВО - Президент

Киев  •  УНН

 • 5346 просмотра

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Рустем Умеров проводит встречи с партнерами по получению новых систем противовоздушной обороны. Зеленский поручил усилить защиту от новых ракетных угроз после удара по Днепру.

Министр обороны Украины Рустем Умеров уже проводит встречи с партнерами относительно новых систем противовоздушной обороны, которые способны будут  защитить украинцев "от новых рисков". Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, передает УНН

Сегодня установлено уже больше деталей относительно новой ракеты, которой россия ударила по Днепру. И мы дадим все детали журналистам - международным медиа. Мир должен знать правду и осознавать, что единственный, кто не хочет мира, - это россия. Именно для того россии постоянные эскалации. Я благодарен всем партнерам, которые уже отреагировали на этот очередной приступ российского безумия. Но, кроме слов, надо действовать. И, в частности, по моему заданию министр обороны Украины уже проводит встречи с партнерами относительно новых систем ПВО - именно таких систем, которые способны защитить жизнь от новых рисков

- заявил Зеленский.

Комплекс "кедр": ГУР рассказало детали о новой баллистике, которой рф ударила по Днепру22 нояб. 2024, 10:51 • 14689 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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