Киев • УНН
Под волгоградом грузовик КАМАЗ столкнулся с пассажирским поездом Казань-Адлер. 9 вагонов сошло с рельсов, пострадало по меньшей мере 100 человек, среди них дети. На месте работают спасатели.
Под российским волгоградом пассажирский поезд Казань-Адлер налетел на КАМАЗ. 9 вагонов сошло с рельсов. Пострадали по меньшей мере 100 человек, среди них есть дети. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
В поезде Казань - Адлер находилось около 800 пассажиров. Девять вагонов сошли с рельсов из-за грузовика с песком, который выехал на пути.
По предварительным данным, пострадали около 100 человек, среди них есть дети.
В сети публикуют фото и видео с места железнодорожной катастрофы.
По информации Mash, мужчина вез песок из карьера и попытался проскочить перед поездом через нерегулируемый железнодорожный переезд.
Кабина КАМАЗа полностью разрушена - поезд попал ровно в нее, говорят очевидцы.
Более 320 человек и 100 единиц техники задействовано в ликвидации последствий аварии на железной дороге под волгоградом, к вылету готовят два вертолета Ми-8.
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