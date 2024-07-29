Под российским волгоградом пассажирский поезд Казань-Адлер налетел на КАМАЗ. 9 вагонов сошло с рельсов. Пострадали по меньшей мере 100 человек, среди них есть дети. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

В поезде Казань - Адлер находилось около 800 пассажиров. Девять вагонов сошли с рельсов из-за грузовика с песком, который выехал на пути.

По предварительным данным, пострадали около 100 человек, среди них есть дети.

В сети публикуют фото и видео с места железнодорожной катастрофы.

По информации Mash, мужчина вез песок из карьера и попытался проскочить перед поездом через нерегулируемый железнодорожный переезд.

Кабина КАМАЗа полностью разрушена - поезд попал ровно в нее, говорят очевидцы.

Более 320 человек и 100 единиц техники задействовано в ликвидации последствий аварии на железной дороге под волгоградом, к вылету готовят два вертолета Ми-8.

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