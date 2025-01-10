Какие гибридные автомобили выбирали украинцы в 2024 году: названы бестселлеры
Киев • УНН
В Украине зарегистрировано 23,9 тыс. гибридных авто в 2023 году, что на 39% больше предыдущего года. Toyota RAV-4 лидирует среди новых, а Ford Fusion - среди подержанных гибридов.
В Украине зарегистрировано 23,9 тыс. гибридных автомобилей в 2024 году, что на 39% больше, чем годом ранее. Toyota RAV-4 лидирует среди новых, а Ford Fusion - среди подержанных гибридов, сообщили в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.
Детали
"В прошлом году автопарк Украины пополнили 23,9 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 39% больше, чем в 2023 году", - сообщили в Укравтопроме.
Доля новых автомобилей в этом количестве составила 57%, против 63% в прошлом году.
В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал кроссовер TOYOTA RAV-4 (3101 ед.). Второй результат у TOYOTA Camry (781 ед.). Третий по популярности - NISSAN Qashqai (777 ед.).
В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (896 ед.). Также в лидерской тройке: TOYOTA Prius (609 ед.) и TOYOTA RAV-4 (586 ед.).
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