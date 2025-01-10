Які гібридні авто обирали українці у 2024 році: названо бестселери

В Україні зареєстровано 23,9 тис. гібридних авто у 2024 році, що на 39% більше, ніж роком раніше. Toyota RAV-4 лідирує серед нових, а Ford Fusion - серед вживаних гібридів, повідомили в асоціації "Укравтопром", пише УНН.

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"У минулому році автопарк України поповнили 23,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 39% більше, ніж у 2023 році", - повідомили в Укравтопромі.

Частка нових авто в цій кількості становила 57%, проти 63% торік.

У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став кросовер TOYOTA RAV-4 (3101 од.). Другий результат у TOYOTA Camry (781 од.). Третій за популярністю - NISSAN Qashqai (777 од.).

У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (896 од.). Також у лідерській трійці: TOYOTA Prius (609 од.) та TOYOTA RAV-4 (586 од.).

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