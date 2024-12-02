Какая температура в комнате может вызвать переохлаждение у младенца: пояснила эксперт

Для новорожденного ребенка 20 и менее градусов тепла в комнате может быть причиной переохлаждения. Об этом сообщила основательница общественной организации "Медицинские инициативы" Елена Комар в эфире телемарафона, передает УНН.

"Если мы говорим о маме, родившей неделю назад ребеночка, то даже сон при 20 и менее градусах тепла в комнате для маленького ребеночка, может быть причиной переохлаждения", - заявила Комар.

Также она назвала симптомы переохлаждения.

"Мы можем отмечать тремор, а затем этот тремор сменяется замедленностью. Вот мы видим, что ребеночек плакал и тут внезапно он становится очень спокоен. Это уже первый звоночек, что нужно ей померить температуру тела. Если мы видим, что у маленького ребеночка температура тела меньше 35, то нужно набрать скорую, озвучить проблему и начать делать все для того, чтобы согреть ребеночка", - рассказала Комар.

Потребление электроэнергии в Украине выросло на 6% - что происходит в энергосистеме

Дополнение

В Украине продолжается восстановление энергосистемы после 11 массированных атак. Сегодня, 2 декабря, во всех регионах продолжат действовать графики отключений электроэнергии. Импорт запланирован из пяти стран.