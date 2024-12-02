Какая температура в комнате может вызвать переохлаждение у младенца: пояснила эксперт

ukenru
Эксклюзив
Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского
13:11 • 11127 просмотра

Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского

Эксклюзив
Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше
10:30 • 53210 просмотра

Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше

Эксклюзив
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
09:31 • 101133 просмотра

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

Эксклюзив
Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря
09:15 • 78951 просмотра

Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 130776 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 151303 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 165430 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 167769 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 153659 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 134670 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявили воздушную тревогу: жителей просят действовать немедленно

В Киеве объявили воздушную тревогу: жителей просят действовать немедленно

 • 53362 просмотра
ООН: миру нужно $2,6 трлн на борьбу с деградацией земель

ООН: миру нужно $2,6 трлн на борьбу с деградацией земель

 • 64729 просмотра
В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов-работает ПВО

В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов-работает ПВО

 • 74850 просмотра
Последствия атаки дрона в Тернополе: один человек погиб, 3 человека пострадали и зафиксированы масштабные разрушения

Последствия атаки дрона в Тернополе: один человек погиб, 3 человека пострадали и зафиксированы масштабные разрушения

 • 57443 просмотра
ВСУ уничтожили почти 1800 оккупантов и 9 танков за сутки-Генштаб

ВСУ уничтожили почти 1800 оккупантов и 9 танков за сутки-Генштаб

 • 39610 просмотра
публикации
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
Эксклюзив

09:31 • 101133 просмотра
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 158386 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 155098 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 167660 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 177745 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

12:24 • 15452 просмотра
Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

11:18 • 22136 просмотра
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 104741 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 103143 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 105440 просмотра
Актуальное
Какая температура в комнате может вызвать переохлаждение у младенца: пояснила эксперт

Какая температура в комнате может вызвать переохлаждение у младенца: пояснила эксперт

Киев  •  УНН

 • 510 просмотра

Read in English

Температура в комнате 20°C и ниже может вызвать переохлаждение новорожденного ребенка. Медик рассказала об основных симптомах переохлаждения и необходимых действиях при температуре тела младенца ниже 35°C.

Для новорожденного ребенка 20 и менее градусов тепла в комнате может быть причиной переохлаждения. Об этом сообщила  основательница общественной организации "Медицинские инициативы" Елена Комар в эфире телемарафона, передает УНН.

"Если мы говорим о маме, родившей неделю назад ребеночка, то даже сон при  20 и менее градусах тепла в комнате для маленького ребеночка, может быть причиной переохлаждения", - заявила Комар.

Также она назвала симптомы переохлаждения.

"Мы можем отмечать тремор, а затем этот тремор сменяется замедленностью. Вот мы видим, что ребеночек плакал и тут внезапно он становится очень спокоен. Это уже первый звоночек, что нужно ей померить температуру тела. Если мы видим, что у маленького ребеночка температура тела меньше 35, то нужно набрать скорую, озвучить проблему и начать делать все для того, чтобы согреть ребеночка", - рассказала Комар.

Потребление электроэнергии в Украине выросло на 6% - что происходит в энергосистеме2 дек. 2024, 09:07 • 13160 просмотров

Дополнение

В Украине продолжается восстановление энергосистемы после 11 массированных атак. Сегодня, 2 декабря, во всех регионах продолжат действовать графики отключений электроэнергии. Импорт запланирован из пяти стран.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЗдоровье
ukrainaУкраина