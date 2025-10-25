Как восстановить утраченные документы о праве собственности - разъяснение Минюста

Утрата документов, удостоверяющих право собственности на имущество, не свидетельствует об утрате самого права собственности на имущество. Документы могут быть утрачены, повреждены, уничтожены, но действующим законодательством предусмотрена возможность восстановления документов. Как восстановить утраченные документы, разъяснили в Министерстве юстиции, передает УНН.

Детали

"Нередко возникают ситуации, когда оригиналы документов, удостоверяющих право собственности на недвижимость, утеряны, испорчены или повреждены. Утрата документов происходит по разным причинам. К сожалению, особенно увеличилось количество таких случаев из-за войны. Отсутствие правоустанавливающих документов на недвижимое имущество может стать препятствием в дальнейшем при решении вопросов владения, пользования и распоряжения имуществом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документы могут быть утрачены, повреждены, уничтожены, но действующим законодательством предусмотрена возможность восстановления документов, удостоверяющих право собственности на имущество, и в результате полученные дубликаты документов будут иметь такую же юридическую силу, что и оригиналы документов.

Что делать в случае утраты документа

В соответствии с законодательством, в случае утраты или порчи документа, удостоверенного или выданного нотариусом или должностным лицом органа местного самоуправления по письменному заявлению лиц, по поручению которых или в отношении которых совершалось нотариальное действие, нотариусом или должностным лицом органа местного самоуправления выдается дубликат утраченного или испорченного документа.

Дубликаты документов, удостоверенных или выданных нотариусом, должностным лицом органа местного самоуправления, могут быть выданы по письменному заявлению правопреемников лиц, по поручению которых или в отношении которых совершалось нотариальное действие, а дубликат ипотечного договора – в том числе по письменному заявлению ипотекодержателя по ипотечному договору.

Дубликаты документов, удостоверенных или выданных нотариусом, должностным лицом органа местного самоуправления, могут быть выданы по письменному заявлению наследников лиц, по поручению которых или в отношении которых совершалось нотариальное действие, а также исполнителя завещания и по запросу нотариуса, которым заведено наследственное дело. В таком случае нотариусу, кроме свидетельства о смерти таких лиц, подаются документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство исполнителя завещания).

Дубликат документа должен содержать весь текст удостоверенного или выданного документа, оригинал которого считается утратившим силу.

На дубликате документа делается отметка о том, что он имеет силу оригинала, и совершается удостоверительная надпись.

Кроме того, о выдаче дубликата нотариус делает отметку на экземпляре документа, который хранится в делах государственной нотариальной конторы, государственного нотариального архива или частного нотариуса.

С целью недопущения юридических манипуляций, которые могут нанести ущерб правам и свободам граждан, действует запрет на совершение нотариальных действий нотариусами, должностными лицами органов местного самоуправления, рабочее место (контора) которых расположено в пределах временно оккупированных российской федерацией территорий.

"Поэтому, учитывая вышеизложенное, в каждом конкретном случае для начала необходимо выяснить место хранения документов нотариального делопроизводства и архива частного нотариуса или государственной нотариальной конторы, государственного нотариального архива", - указали в Минюсте.

В случае невозможности получения дубликата документа из-за утраты доступа к документам нотариального делопроизводства и архива частного нотариуса или государственной нотариальной конторы, государственного нотариального архива (например, из-за оккупации территории), как сообщается, "лицо имеет право обратиться в суд с иском о признании права собственности на имущество".

Напомним

Министерство юстиции подтвердило действительность всех прав собственности на недвижимое имущество, зарегистрированных в Украине до 2013 года, без необходимости в перерегистрации. Владельцы могут по желанию бесплатно зарегистрировать свое право собственности через ЦНАП, нотариуса или онлайн через портал "Дія".