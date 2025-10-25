$41.900.00
Як відновити втрачені документи про право власності - роз'яснення Мін'юсту

Київ • УНН

 • 994 перегляди

Міністерство юстиції роз'яснило процедуру відновлення втрачених документів на право власності, наголосивши, що втрата документів не означає втрату самого права власності. Дублікати документів, видані нотаріусом або посадовою особою органу місцевого самоврядування, мають таку ж юридичну силу, як і оригінали.

Як відновити втрачені документи про право власності - роз'яснення Мін'юсту

Втрата документів, що посвідчують право власності на майно, не свідчить про втрату самого права власності на майно. Документи можуть бути втрачені, пошкоджені, знищені, але чинним законодавством передбачена можливість відновлення документів. Як відновити втрачені документи, роз'яснили в Міністерстві юстиції, передає УНН.

Деталі

"Нерідко виникають ситуації, коли оригінали документів, що посвідчують право власності на нерухомість, загублено, зіпсовано чи пошкоджено. Втрата документів відбувається з різних причин. На жаль, особливо збільшилася кількість таких випадків через війну. Відсутність правовстановлюючих документів на нерухоме майно може стати перешкодою у подальшому при вирішенні питань щодо володіння, користування та розпорядження майном", - йдеться в повідомленні.

Втрата документів, що посвідчують право власності на майно, не свідчить про втрату самого права власності на майно

- наголосили у Мін'юсті.

Зазначається, що документи можуть бути втрачені, пошкоджені, знищені, але чинним законодавством передбачена можливість відновлення документів, що посвідчують право власності на майно і у результаті, отримані дублікати документів матимуть таку ж юридичну силу, що й оригінали документів.

Що робити у разі втрати документа

Відповідно до законодавства, у разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого нотаріусом чи посадовою особою органу місцевого самоврядування за письмовою заявою осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, нотаріусом чи посадовою особою органу місцевого самоврядування видається дублікат втраченого або зіпсованого документа.

Дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом, посадовою особою органу місцевого самоврядування, можуть бути видані за письмовою заявою правонаступників осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а дублікат іпотечного договору – в тому числі за письмовою заявою іпотекодержателя за іпотечним договором.

Дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом, посадовою особою органу місцевого самоврядування, можуть бути видані за письмовою заявою спадкоємців осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а також виконавця заповіту та на запит нотаріуса, яким заведено спадкову справу. У такому разі нотаріусу, крім свідоцтва про смерть таких осіб, подаються документи, що підтверджують родинні відносини (свідоцтво виконавця заповіту).

Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.

На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис.

Окрім того, про видачу дубліката нотаріус робить відмітку на примірнику документа, який зберігається у справах державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву чи приватного нотаріуса.

З метою недопущення юридичних маніпуляцій, які можуть завдати шкоди правам та свободам громадян, діє заборона на вчинення нотаріальних дій нотаріусами, посадовими особами органів місцевого самоврядування, робоче місце (контора) яких розташовано в межах тимчасово окупованих російською федерацією територій.

"Тож, з огляду на зазначене, в кожному конкретному випадку для початку необхідно з’ясувати місце зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса або державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву", - вказали у Мін'юсті.

У разі неможливості отримання дубліката документа через втрату доступу до документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса або державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву (наприклад, через окупацію території), як повідомляється, "особа має право звернутися до суду з позовом про визнання права власності на майно".

Нагадаємо

Міністерство юстиції підтвердило дійсність усіх прав власності на нерухоме майно, зареєстрованих в Україні до 2013 року, без потреби в перереєстрації. Власники можуть за бажанням безкоштовно зареєструвати своє право власності через ЦНАП, нотаріуса або онлайн через портал "Дія".

Павло Башинський

