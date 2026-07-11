Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защита

Петуния - одно из самых популярных декоративных растений для сада, балкона, террасы и городских клумб. Её выращивают ради продолжительного и обильного цветения. При правильном уходе петуния может украшать участок с конца весны до первых осенних холодов.

Растение имеет эстетичный вид в подвесных кашпо, вазонах, балконных ящиках и открытом грунте. В то же время петуния не относится к культурам, которые можно просто посадить и забыть. Она требует регулярного полива, питательной почвы, обрезки и защиты от болезней и вредителей.

Как правильно ухаживать за этим цветком, рассказывает УНН.

Когда и где сажать петунию

Петунии высаживают в открытый грунт или в контейнеры, когда минует угроза ночных заморозков. В большинстве регионов Украины это конец апреля, май или начало июня, в зависимости от погоды.

Если же цветоводы имеют дело не с семенами, а с рассадой петунии, перед высадкой ростки желательно закалить. Для этого в течение нескольких дней их выносят на улицу или балкон, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе.

Место для посадки петуний должно быть хорошо освещённым. Лучше всего эти цветы цветут на солнечных участках, где получают не менее 5–6 часов света в день.

В полутени петуния также может расти, но цветение будет слабее, побеги - длиннее, а куст - менее компактным и оформленным.

Также важно, чтобы участок был защищён от сильного ветра, особенно если речь идёт об ампельных сортах с длинными побегами. В контейнерах петунии лучше размещать так, чтобы после дождя вода не застаивалась у корней.

Какая почва подходит для петуний

Петуниям нужна лёгкая, рыхлая и питательная почва. Она должна хорошо пропускать воду и воздух, но в то же время удерживать достаточно влаги. Для выращивания в вазонах и кашпо можно использовать готовый субстрат для цветущих растений. В него часто добавляют перлит или вермикулит, чтобы почва не уплотнялась после поливов.

В открытом грунте петуния лучше растёт на нейтральных или слабокислых почвах. Если земля тяжёлая, глинистая и после дождя долго остаётся мокрой, её стоит облегчить песком, компостом или качественным садовым субстратом. На дне контейнера обязательно должно быть дренажное отверстие. Без него корни будут страдать от избытка влаги, а это прямой путь к гнили.

Как поливать петунии

Петуния любит регулярный, но умеренный полив. Почва не должна полностью пересыхать, особенно в жару, однако постоянное переувлажнение для растения не менее опасно.

В открытом грунте петунии обычно поливают 2–3 раза в неделю, но частоту нужно корректировать в зависимости от температуры, дождей и состояния почвы. В жаркие дни растения в контейнерах могут требовать ежедневного полива, а иногда и дважды в день - утром и вечером.

Поливать петунии лучше под корень, не заливая листья и цветы. Это снижает риск грибковых заболеваний и помогает сохранить декоративный вид растения. Вода должна быть отстоянной и не ледяной. Лучшее время для полива - утро или вечер, когда солнце не такое активное. Если поливать растения днём в жару, часть влаги быстро испарится, а капли на листьях могут оставить ожоги.

Когда петунии не хватает питательной влаги, цветоводы могут заметить вялые листья, поникшие побеги, слабое цветение и быстрое увядание бутонов. Если же почва постоянно мокрая, листья могут желтеть, а корневая система начинает загнивать. Поэтому петунию нужно поливать тогда, когда верхний слой почвы подсох, но земля внутри ещё не превратилась в пыль.

Чем подкармливать петунии

Для обильного цветения петуния нуждается в регулярной подкормке. Особенно это важно для растений в контейнерах, ведь запас питательных веществ в небольшом объёме почвы быстро истощается.

После высадки рассады первую подкормку проводят примерно через 10–14 дней, когда растение адаптируется на новом месте.

В начале роста петуниям нужны удобрения с азотом, который помогает наращивать зеленую массу. Но злоупотреблять им не стоит. Избыток азота приводит к тому, что растение активно выпускает листья, но хуже цветет. Во время формирования бутонов и цветения лучше использовать комплексные удобрения для цветущих растений с повышенным содержанием фосфора и калия. Они поддерживают образование бутонов, укрепляют корневую систему и продлевают период цветения.

В период активного роста петунии стоит подкармливать раз в 7–10 дней, соблюдая дозировку, указанную в инструкции к препарату. Для ослабленных растений иногда применяют внекорневую подкормку по листьям, но ее не проводят под прямым солнцем. Если листья светлеют, а жилки остаются зелеными, растению может не хватать железа. В таком случае используют препараты с хелатом железа.

Обрезка и формирование петуний

Особенно важно формировать ампельные и каскадные сорта, которые должны создавать объемную цветущую массу.

В течение сезона следует регулярно удалять увядшие цветы. Это улучшает внешний вид растения и не дает ему тратить силы на образование семян. Если петуния в середине лета вытянулась, стала редкой и цветет слабее, ее можно обрезать. Побеги укорачивают примерно на треть или половину длины, после чего растение поливают и подкармливают. Через некоторое время оно выпускает новые побеги и снова активнее цветет.

Обрезку проводят чистыми ножницами. Не стоит ломать побеги руками, так как это легче повредить растение.

Болезни и вредители петуний

Чаще всего петунии страдают от грибковых болезней, которые развиваются из-за чрезмерной влажности, загущенных посадок и плохой вентиляции. Среди распространенных проблем — мучнистая роса, серая гниль, черная ножка у рассады и корневые гнили. Чтобы снизить риск болезней, не стоит переувлажнять почву, сажать растения слишком плотно и оставлять сухие или загнившие части на кусте.

Если на листьях появился белый налет, темные пятна, мокрые участки или растение начало резко увядать, пораженные части нужно удалить. При необходимости применяют фунгициды, разрешенные для декоративных растений. Обработку проводят по инструкции, в сухую безветренную погоду, лучше вечером.

Среди вредителей петуниям также досаждают тля, паутинный клещ, белокрылка и трипсы.

Тля обычно селится на молодых побегах и бутонах, высасывает сок и деформирует растение.

Паутинный клещ чаще появляется в жару и сухость, оставляя тонкую паутинку и светлые точки на листьях.

Если вредителей немного, их можно смыть водой или обработать растения мыльным раствором. Если их много, лучше применить инсектициды или акарициды в соответствии с видом вредителя.

Как подготовить петунии к зиме

В климатических условиях Украины петунию чаще всего выращивают как однолетнее растение. Осенью, после похолодания и первых заморозков, она теряет декоративность и обычно не зимует в открытом грунте. Однако ценные сорта можно попробовать сохранить до следующего сезона.

Для зимовки выбирают здоровый куст без признаков болезней и вредителей. Его выкапывают или заносят в помещение вместе с контейнером до наступления сильных холодов. Побеги укорачивают, оставляя примерно 10–15 см. Растение ставят в светлое прохладное место с температурой около 8–12 градусов.

Полив зимой сокращают: почва должна быть слегка влажной, но не мокрой. Подкормки в период покоя не проводят.

В конце зимы или начале весны маточное растение можно использовать для черенкования. Молодые побеги срезают, укореняют в легком субстрате и постепенно выращивают новые растения. Это удобно, если нужно сохранить конкретный сорт или цвет, который хорошо показал себя в предыдущем сезоне.

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