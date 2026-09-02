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Как сохранить урожай до весны: правила для картофеля, моркови, свёклы, лука, капусты и тыкв

Киев • УНН

 • 1460 просмотра

Разным овощам нужны определённые температура и влажность для зимнего хранения. Рассказываем, как подготовить урожай, погреб и избежать ошибок.

Как сохранить урожай до весны: правила для картофеля, моркови, свёклы, лука, капусты и тыкв

Собрать хороший урожай на огороде - лишь половина дела. Осенью начинается не менее важный этап: овощи нужно правильно подготовить и заложить на хранение. Если ошибиться в элементарном, картофель может прорасти или позеленеть, морковь - завянуть, лук - загнить, а капуста - быстро потерять товарный вид.

Главная ошибка огородников - пытаться хранить весь урожай одинаково. На самом деле разным культурам нужны разные температура и влажность. Моркови, свёкле и капусте необходимы холод и высокая влажность, луку и чесноку - более холодный и значительно сухой воздух, а тыквы и зимние кабачковые, наоборот, не любят температуры, близкие к нулю. Как сделать это правильно и сохранить урожай, выяснял УНН.

Когда собирать урожай для зимнего хранения

Для длительного хранения стоит оставлять только полностью сформированные, здоровые овощи. Повреждённые лопатой или вилами, подмороженные, потрескавшиеся, поражённые гнилью или вредителями экземпляры лучше использовать в первую очередь.

По возможности картофель, лук, чеснок, тыквы и другие культуры, которые перед хранением должны быть сухими, собирают в сухую погоду. Важно не бросать овощи в вёдра или ящики: удары и незаметные повреждения кожицы становятся воротами для инфекций и сокращают срок хранения. Морковь и свёклу перед закладкой в погреб освобождают от ботвы. Зелень продолжает испарять воду и вытягивает её из корнеплода, из-за чего он быстрее увядает. 

Мыть весь урожай перед закладкой в погреб необязательно. С картофеля и корнеплодов достаточно осторожно убрать комки земли и дать поверхности высохнуть. Если овощи моют перед хранением в холодильнике, их необходимо тщательно обсушить. Избыточная поверхностная влага способствует развитию плесени и гнили.

При какой температуре и влажности нужно хранить новый урожай

Условно домашние овощные запасы можно разделить на три группы.

Морковь, свёкла, капуста, репа, пастернак и большинство других корнеплодов лучше всего хранятся в холодной и влажной среде. Ориентир - примерно 0…+4 °C и относительная влажность около 90–95%. Именно поэтому для них хорошо подходит правильно оборудованный погреб.

Лук и чеснок нуждаются в более сухом воздухе. Для продовольственного лука профессиональные хранилища используют температуру около нуля и влажность примерно 65–70%. В домашних условиях хорошо высушенный лук можно хранить и при комнатной температуре, если место сухое и хорошо проветривается.

Тыквы и зимние сорта кабачковых с твёрдой кожурой нуждаются в значительно более тёплых условиях - примерно +10…+15 °C в сухом помещении. Обычные молодые кабачки к культурам длительного зимнего хранения не относятся: даже при благоприятных условиях срок их хранения намного короче.

Как подготовить погреб или подвал к зимовке овощей 

Перед тем как спустить новый урожай в хранилище, его необходимо освободить от остатков прошлогодних овощей и убрать мусор и органические остатки. Ящики, полки и твёрдые поверхности очищают, при необходимости моют и обрабатывают разрешённым для таких поверхностей средством, после чего помещение полностью просушивают.

Отдельное внимание - вентиляции. Овощи после сбора остаются "живыми": они дышат, выделяют тепло, водяной пар и углекислый газ. Поэтому им нужен воздухообмен, который обеспечит исправная вентиляция погреба или наземного овощехранилища. Кроме того, стоит помнить, что не следует размещать ящики непосредственно на сыром полу или вплотную к стенам. Небольшой зазор улучшает циркуляцию воздуха и позволяет быстрее заметить конденсат или плесень.

А чтобы контролировать условия в хранилище, огородники советуют приобрести два недорогих прибора — термометр и гигрометр. Они помогут следить за температурой воздуха и влажностью в хранилище.

Как хранить картофель

Картофель для зимнего хранения лучше выкапывать после того, как ботва уже отмерла, а кожура клубней  укрепилась. Сразу относить весь урожай в холодный погреб нежелательно. Картофелю нужен так называемый "карантин": примерно две недели клубни выдерживают в тёмном, проветриваемом месте при температуре ориентировочно +10…+16 °C и высокой влажности. За это время мелкие повреждения кожуры частично заживают. После этого картофель перебирают и спускают в погреб или овощехранилище.

Температуру для этого овоща нужно поддерживать в пределах  +4…+7 °C. Кроме того, картофелю необходимо обеспечить высокую влажность и полную темноту. При слишком высокой температуре клубни быстрее прорастают и вянут. Слишком низкая температура способствует превращению части крахмала в сахара, из-за чего картофель становится сладковатым и сильнее темнеет при жарке.

Свет для картофеля особенно нежелателен. Позеленение вызвано образованием хлорофилла, но одновременно воздействие света может повышать уровень природных гликоалкалоидов. Поэтому клубни держат в непрозрачных ящиках, контейнерах или мешках, которые пропускают воздух, но защищают от света.

При хороших условиях поздние сорта картофеля способны храниться несколько месяцев, некоторые - до весны. Выносливость в значительной степени зависит от сорта.

Как хранить морковь

Морковь теряет воду значительно быстрее, чем лук или тыква, поэтому главная задача огородника - не дать корнеплодам высохнуть.

После сбора урожая ботву у моркови удаляют, а повреждённую, треснувшую или поражённую морковь откладывают для быстрого использования. Оптимальные условия для длительного хранения - температура около 0…+3 °C и очень высокая относительная влажность, примерно 90–95% и более. В контролируемых условиях морковь может храниться несколько месяцев.

Для домашнего погреба один из самых простых способов - уложить корнеплоды в ящики или вёдра слоями и пересыпать чистым слегка влажным песком. Песок должен быть именно влажным, а не мокрым: вода на поверхности овощей создаёт благоприятные условия для гнили.

В холодильнике небольшое количество моркови удобнее держать в перфорированном пакете или контейнере, который уменьшает потерю влаги, но не накапливает конденсат.

Как хранить свёклу

Столовая свёкла также хорошо чувствует себя в холодном и очень влажном хранилище. Оптимальный режим близок к условиям для моркови: примерно 0…+3 °C и высокая влажность.

Ботву у овоща перед хранением удаляют, но сам корнеплод важно не травмировать. При правильных условиях свёкла способна храниться примерно три-пять месяцев.

В приусадебных хозяйствах свёклу нередко кладут поверх картофеля. Это допустимо, поскольку обе культуры нуждаются в схожих холодных условиях. Однако рассчитывать, что свёкла автоматически вытянет лишнюю влагу из картофеля и защитит урожай от гниения, не стоит. Гораздо важнее стабильная температура, отсутствие конденсата и регулярный осмотр.

Как хранить лук

Лук перед зимним хранением должен хорошо вызреть и просохнуть. Его убирают, когда шейка и верхние чешуи высохли. Досушивать его рекомендуют примерно две-четыре недели.

Главный враг лука - избыточная влажность. При сыром воздухе луковицы быстрее выходят из состояния покоя, прорастают, а риск гнилей возрастает. Госпродпотребслужба рекомендует поддерживать влажность не выше примерно 75%. В холодном хранилище продовольственный лук можно держать при температуре около 0 °C и низкой влажности. Если такого помещения нет, хорошо высушенный лук допускается хранить дома при температуре около +18…+20 °C.

Для длительного хранения подходят сетки, неглубокие ящики, корзины, бумажные пакеты с отверстиями или традиционные косы. Герметичные полиэтиленовые пакеты - плохой вариант: внутри накапливается влага. Лёжкость очень зависит от сорта. Острые, хорошо вызревшие сорта обычно хранятся дольше, чем сладкие.

Как хранить чеснок

Чеснок также требует тщательной просушки. Его готовность к хранению можно определить по сухим бумажным внешним оболочкам. Для длительного хранения лучше всего подходят холодные, сухие и хорошо вентилируемые условия. Оптимальный диапазон температур - примерно 0…+3 °C при влажности ниже 70%.

Хранить чеснок можно в сетках, ящиках со щелями или подвешенными связками. Сорта с мягкой шейкой при хороших условиях способны лежать до девяти месяцев, с твердой шейкой обычно хранятся меньше - примерно до шести месяцев.

Как хранить капусту

Для зимних запасов лучше всего подходят позднеспелые сорта белокочанной капусты с твердыми плотными кочанами. Поврежденные, потрескавшиеся или больные кочаны для длительного хранения не оставляют.

Капусте нужны холод и высокая влажность: ориентир - около 0…+2 °C и примерно 90–95% относительной влажности. При хороших условиях поздняя капуста может храниться несколько месяцев.

В погребе кочаны раскладывают на полках или в ящиках так, чтобы между ними циркулировал воздух. Можно оставлять внешние покровные листья, которые дополнительно защищают кочан. Если же используют полимерные пакеты или пленку, не следует создавать герметичную оболочку с постоянным конденсатом. Для поддержания влажности лучше использовать перфорированные или неплотно закрытые пакеты.

Тыквы и зимние кабачковые: почему их не нужно ставить к картофелю

Тыквы и зимние сорта кабачковых с твердой вызревшей кожурой - отдельная группа. Им не нужен холодный сырой погреб. Хранить их лучше в сухом помещении примерно при +10…+15 °C. Температуры ниже примерно +7 °C могут вызвать холодовые повреждения. В зависимости от сорта зимние кабачковые могут лежать от двух до шести месяцев, тыквы - в среднем несколько месяцев.

Плоды должны быть полностью вызревшими, с твердой кожурой, без ударов и трещин. При сборе желательно оставлять плодоножку. Обычные молодые кабачки с нежной кожурой такими свойствами не обладают и для зимнего хранения в течение нескольких месяцев не предназначены.

Можно ли хранить овощи в квартире

Застекленная лоджия или балкон подойдут только тогда, когда там можно не допустить замерзания урожая. При морозах обычный ящик на балконе не защищает картофель или морковь. Нужен утепленный контейнер или термошкаф, а внутри желательно установить термометр. Корнеплоды после промерзания и оттаивания теряют структуру и быстро портятся.

Сухая кладовая пригодна прежде всего для хорошо высушенных лука, чеснока, тыкв и зимних кабачковых. Для моркови, свеклы и капусты обычная комнатная температура слишком высока для длительного хранения.

Холодильник удобен для небольших запасов моркови, свеклы и других корнеплодов. Чтобы они не увядали, используют перфорированные пакеты или соответствующие отделения для овощей.

Какие овощи не стоит складывать вместе

Еще одна причина быстрого порчи запасов - неправильное соседство.

Морковь, капусту и некоторые другие овощи желательно не держать рядом с большим количеством яблок и других плодов, активно выделяющих этилен. Этот газ ускоряет старение некоторых овощей, может ухудшать вкус моркови и стимулировать нежелательные изменения во время хранения.

Лук и чеснок также лучше отделять от очень влажных корнеплодов: оптимальная влажность для лука значительно ниже, чем для моркови или свеклы.

Сколько может храниться домашний урожай

Сроки всегда зависят от сорта, степени зрелости, повреждений во время уборки и фактической температуры в хранилище.

При близких к оптимальным условиях морковь может храниться примерно 4–8 месяцев, свекла - 3–5 месяцев, поздняя капуста - около 3–5 месяцев, картофель — примерно 4–9 месяцев, а лук и чеснок - несколько месяцев. Это не гарантия для каждого домашнего погреба, а ориентир при хороших условиях.

На практике температура в домашнем подвале в течение зимы меняется, поэтому урожай стоит осматривать хотя бы раз в одну-две недели. Подгнившие, мокрые, проросшие или подозрительные овощи нужно сразу удалять.

Самые распространенные ошибки огородников, из-за которых портится урожай 

Чаще всего это происходит из-за того, что овощи закладывают в хранилище тёплыми или мокрыми, оставляют повреждённые экземпляры вместе со здоровыми, держат лук в сыром погребе, картофель - на свету, морковь - в слишком сухом воздухе, а тыквы - в холодном подвале.

Именно поэтому, чтобы сохранить урожай спелым и вкусным в течение всей осени и зимы, необходимо разделить его на группы в соответствии с требованиями к холоду и влажности. Овощи нужно хорошо подготовить к хранению и регулярно проверять запасы в погребе или кладовой. При таких условиях значительная часть осеннего урожая действительно может долежать до конца зимы или весны.

Напомним

Ранее мы писали о том, что засуха на фоне жары может навредить урожаю и посевам озимых.

Александра Василенко

АгроновостиЛайфхаки
Укргидрометцентр