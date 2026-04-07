Как правильно печь пасхальный кулич - объяснение священника 7 апреля 2026

Накануне Пасхи украинцы традиционно выпекают куличи. В то же время вокруг этого процесса существует немало народных представлений и вопросов: когда именно печь, обязательно ли это делать в Чистый четверг и имеет ли значение настроение хозяйки. Подробнее об этом рассказал журналистке УНН священник Православной церкви Украины, настоятель храма Святого Николая отец Иван Погреда.

По словам священника, куличи традиционно выпекают в последнюю неделю Великого поста – Страстную неделю. Впрочем, существуют определенные рекомендации: не стоит печь в Страстную пятницу, ведь это день строгого поста и духовного сосредоточения, когда верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа. Наиболее уместными днями являются Страстной четверг и Великая суббота. В то же время другие дни Страстной недели также допустимы, если это удобно для семьи. Таким образом, распространенное убеждение, что кулич нужно печь исключительно в Чистый четверг, не является строгим церковным правилом.

Куличи пекут в течение Страстной недели, но в пятницу этого делать не рекомендуется. Лучше всего – в четверг или в субботу - объясняет отец Иван Погреда.

Как приготовить вкусную паску: три рецепта на любой вкус

Священник подчеркивает, что значение имеет не только сам процесс выпекания, но и внутреннее настроение человека. Кулич следует готовить с миром в сердце, спокойствием и искренностью. Считается, что труд, выполненный с любовью и вниманием, приносит лучший результат – как в духовном, так и в бытовом смысле.

Человек должен делать свою работу с вдохновением и вниманием. Особенно когда речь идет о приготовлении кулича к большому празднику. Важно вкладывать в это искренность и уважение - подчеркнул настоятель храма Святого Николая.

Отдельно священник прокомментировал и популярные народные представления о настроении во время выпекания. Часто хозяйки избегают ссор, шума или даже плохих мыслей, считая это залогом удачного кулича.

Традиционно перед началом приготовления хозяйки молятся, прося Божьего благословения. Чаще всего произносят молитву "Отче наш". Мы просим у Бога, чтобы еда удалась и была на пользу тем, кто ее будет употреблять – для силы и здоровья - говорит отец Иван Погреда.

Отец Иван также объяснил символическое значение кулича в христианской традиции.

Кулич имеет глубокое духовное значение в христианской традиции. Он связан с событиями Тайной вечери и Воскресения Иисуса Христа. Когда-то куличи были простыми пресными хлебами, однако со временем стали более сдобными и праздничными. Несмотря на это, их смысл остался неизменным – они символизируют радость Воскресения и новую жизнь. Христос не отменил старого, а наполнил его новым смыслом. Для нас кулич стал символом Воскресения Господня - подытоживает настоятель храма.

Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики