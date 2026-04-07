Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника 7 квітня 2026

Напередодні Великодня українці традиційно випікають паски. Водночас навколо цього процесу існує чимало народних уявлень і запитань: коли саме пекти, чи обов’язково це робити у Чистий четвер і чи має значення настрій господині. Детальніше про це розповів журналістці УНН священник Православної церкви України, настоятель храму Святого Миколая отець Іван Погреда.

За словами священника, паски традиційно випікають в останній тиждень Великого посту - Страсний тиждень. Втім, існують певні рекомендації: не варто пекти у Страсну п’ятницю, адже це день суворого посту і духовного зосередження, коли віряни згадують страждання і смерть Ісуса Христа. Найбільш доречними днями є Страсний четвер і Велика субота. Водночас інші дні Страсного тижня також допустимі, якщо це зручно для родини. Таким чином, поширене переконання, що паску потрібно пекти виключно у Чистий четвер, не є суворим церковним правилом.

Паски печуть упродовж Страсного тижня, але у п’ятницю цього робити не рекомендується. Найкраще -у четвер або в суботу - пояснює отець Іван Погреда.

Священник наголошує, що значення має не лише сам процес випікання, а й внутрішній настрій людини. Паску слід готувати з миром у серці, спокоєм і щирістю. Вважається, що праця, виконана з любов’ю та увагою, приносить кращий результат - як у духовному, так і в побутовому сенсі.

Людина повинна робити свою роботу з натхненням і увагою. Особливо коли йдеться про приготування паски до великого свята. Важливо вкладати у це щирість і повагу - наголосив настоятель храму Святого Миколая.

Окремо священник прокоментував і популярні народні уявлення про настрій під час випікання. Часто господині уникають сварок, шуму чи навіть поганих думок, вважаючи це запорукою вдалої паски.

Традиційно перед початком приготування господині моляться, просячи Божого благословення. Найчастіше промовляють молитву "Отче наш". Ми просимо у Бога, щоб їжа вдалася і була на користь тим, хто її споживатиме - для сили і здоров’я - каже отець Іван Погреда.

Отець Іван також пояснив символічне значення паски у християнській традиції.

Паска має глибоке духовне значення у християнській традиції. Вона пов’язана з подіями Таємної вечері та Воскресіння Ісуса Христа. Колись паски були простими прісними хлібами, однак з часом стали більш здобними і святковими. Попри це, їхній сенс залишився незмінним - вони символізують радість Воскресіння і нове життя. Христос не відмінив старого, а наповнив його новим змістом. Для нас паска стала символом Воскресіння Господнього - підсумовує настоятель храму.

