Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника 7 квітня 2026

Піст без шкоди - як скласти збалансований раціон і уникнути дефіцитів
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
Олександр Кацуба: ракети, кадровий дефіцит і "сплячі" ліцензії — що відбувається з газовою галуззю
Україна запропонувала рф взаємне припинення ударів по енергетиці - Зеленський
"Лукашенко стане законною ціллю" - військові оцінили ризики наступу на Україну з білорусі
Нардепа Качного запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн
Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України
В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
На Сумщині трактор підірвався на скинутій з ворожого дрона вибухівці - двоє поранених6 квітня, 22:00 • 10422 перегляди
Україна вперше випередила росію за кількістю запусків ударних дронів за місяць - ABC News6 квітня, 22:34 • 6672 перегляди
Іран представив план припинення війни зі США та Ізраїлем - NYT6 квітня, 23:42 • 13084 перегляди
Окупанти на Донеччині створюють реєстр дітей жертв сексуального насильства та суїцидів - ЦНСPhoto7 квітня, 00:19 • 13393 перегляди
Британія заборонить Трампу використовувати свої бази для ударів по Ірану06:28 • 7726 перегляди
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
Ексклюзив
07:07 • 3410 перегляди
Олександр Кацуба: ракети, кадровий дефіцит і "сплячі" ліцензії — що відбувається з газовою галуззю06:00 • 13160 перегляди
Як правильно обрізати виноград навесні та восени, щоб отримати щедрий урожайPhoto6 квітня, 16:13 • 25930 перегляди
Навіщо звинувачений у медичній недбалості лікар Odrex завів блог та критикує суддю? Photo6 квітня, 11:53 • 36319 перегляди
УНН Lite
Netflix випустив ігровий додаток Playground для дітей до восьми років7 квітня, 00:55 • 6296 перегляди
Мене совість не мучить - Тополя про розлучення з дружиною 6 квітня, 17:48 • 14811 перегляди
Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"PhotoVideo6 квітня, 10:58 • 25381 перегляди
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 39555 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 50902 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Ракетна система С-400
Ракетний комплекс "Панцир"

Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника 7 квітня 2026

Київ • УНН

 • 3480 перегляди

Отець Іван Погреда радить пекти паски у четвер або суботу, уникаючи Страсної п’ятниці. Важливо готувати з молитвою та миром у серці для доброго результату.

Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника

Напередодні Великодня українці традиційно випікають паски. Водночас навколо цього процесу існує чимало народних уявлень і запитань: коли саме пекти, чи обов’язково це робити у Чистий четвер і чи має значення настрій господині. Детальніше про це розповів журналістці УНН священник Православної церкви України, настоятель храму Святого Миколая отець Іван Погреда.

Деталі

За словами священника, паски традиційно випікають в останній тиждень Великого посту - Страсний тиждень. Втім, існують певні рекомендації: не варто пекти у Страсну п’ятницю, адже це день суворого посту і духовного зосередження, коли віряни згадують страждання і смерть Ісуса Христа. Найбільш доречними днями є Страсний четвер і Велика субота. Водночас інші дні Страсного тижня також допустимі, якщо це зручно для родини. Таким чином, поширене переконання, що паску потрібно пекти виключно у Чистий четвер, не є суворим церковним правилом.

Паски печуть упродовж Страсного тижня, але у п’ятницю цього робити не рекомендується. Найкраще -у четвер або в суботу

- пояснює отець Іван Погреда.

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак15.04.25, 09:00 • 101754 перегляди

Священник наголошує, що значення має не лише сам процес випікання, а й внутрішній настрій людини. Паску слід готувати з миром у серці, спокоєм і щирістю. Вважається, що праця, виконана з любов’ю та увагою, приносить кращий результат - як у духовному, так і в побутовому сенсі. 

Людина повинна робити свою роботу з натхненням і увагою. Особливо коли йдеться про приготування паски до великого свята. Важливо вкладати у це щирість і повагу

- наголосив настоятель храму Святого Миколая.

Окремо священник прокоментував і популярні народні уявлення про настрій під час випікання. Часто господині уникають сварок, шуму чи навіть поганих думок, вважаючи це запорукою вдалої паски.

Традиційно перед початком приготування господині моляться, просячи Божого благословення. Найчастіше промовляють молитву "Отче наш". Ми просимо у Бога, щоб їжа вдалася і була на користь тим, хто її споживатиме - для сили і здоров’я

 - каже отець Іван Погреда.

Отець Іван також пояснив символічне значення паски у християнській традиції.

Паска має глибоке духовне значення у християнській традиції. Вона пов’язана з подіями Таємної вечері та Воскресіння Ісуса Христа. Колись паски були простими прісними хлібами, однак з часом стали більш здобними і святковими. Попри це, їхній сенс залишився незмінним - вони символізують радість Воскресіння і нове життя. Христос не відмінив старого, а наповнив його новим змістом. Для нас паска стала символом Воскресіння Господнього

 - підсумовує настоятель храму.

Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики06.04.26, 15:42 • 22666 переглядiв

Алла Кіосак

СуспільствоКультураПублікації
Православна церква України