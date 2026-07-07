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Техника

Как правильно хранить лекарства летом

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Жара, влажность и солнце могут снижать эффективность препаратов. Лекарства следует хранить в сухом темном шкафу, избегая ванной, кухни и автомобиля.

Как правильно хранить лекарства летом

Летом наши таблетки, ампулы и мази в домашней аптечке требуют особого внимания. Ведь жара, повышенная влажность и прямые солнечные лучи могут снижать эффективность препаратов и даже делать лекарства опасными для употребления.

При этом внешний вид упаковки или самого препарата не всегда подсказывает человеку, что лекарства хранились надлежащим образом. Именно поэтому летом важно соблюдать рекомендации, указанные в инструкции, в частности относительно температурного режима, влажности, защиты от света и места хранения.

Как лучше хранить лекарства в условиях аномально жаркого для украинцев лета, разобрался УНН.

Почему лекарства теряют свои свойства в жару

Большинство препаратов имеют четко определенные условия хранения. Для одних это комнатная температура, для других - холодильник, для некоторых - защита от света или влаги. Когда лекарства долго находятся на солнце, в перегретом помещении, машине или сумке на пляже, активное вещество может разрушаться или изменяться. В результате препарат действует слабее, нестабильно или становится непригодным.

Особенно уязвимыми к жаре могут быть жидкие формы препаратов, капли, сиропы, мази, кремы, суппозитории, инъекционные лекарства, гормональные и биологические препараты. Таблеткам и капсулам высокая температура и влага тоже вредят: они могут повредить оболочку таблетки или изменить скорость всасывания препарата в желудочно-кишечном тракте.

Опасны для медикаментов также резкие перепады температуры. Например, когда лекарства сначала перегрелись в авто, а дома хозяйка положила их храниться на полочку на дверце холодильника. Такое решение не всегда помогает. Поэтому, если препарат хранился неправильно, лучше проконсультироваться о возможности безопасно использовать его и в дальнейшем с фармацевтом или врачом.

Как правильно хранить лекарства дома летом

Первое правило - читать инструкцию. Там указано, при какой температуре нужно хранить препарат: до 25°C, до 30°C, в холодильнике или в другом режиме. Формулировка "хранить при комнатной температуре" не означает, что лекарства можно оставлять возле окна, плиты или в машине. Летом температура в таких местах быстро становится значительно выше, чем это допустимо.

Оптимальное место для большинства домашних лекарств - сухой темный шкаф в комнате, куда не попадает прямое солнце. Не лучший вариант - ванная комната с постоянным паром, повышенной влажностью и нестабильными температурами. Кухня также подходит не всегда: шкафчик возле плиты, духовки, чайника или мойки могут стать плохим местом для домашней аптечки.

Лекарства желательно хранить в оригинальной упаковке вместе с инструкцией. Блистеры, флаконы и коробки защищают препарат от света, влаги и путаницы. Пересыпать таблетки в банки "для удобства" не стоит: можно потерять название, дозировку, срок годности и информацию об условиях хранения.

Важно следить за сроком годности после того, как флакон, блистер или тубу открыли. Для капель, сиропов, мазей и некоторых растворов он может быть короче, чем общий срок на упаковке. Если препарат изменил запах, цвет, консистенцию, расслоился, помутнел или упаковка повреждена, его лучше не использовать.

Какие препараты нужно хранить в холодильнике

В холодильнике хранят не все лекарства, а только те, для которых это прямо указано в инструкции. Обычно речь идет о препаратах, требующих температуры около 2 - 8°C. К таким могут относиться инсулины, отдельные вакцины, некоторые глазные капли, часть антибиотиков после приготовления суспензии, биологические препараты, инъекционные средства, отдельные гормональные препараты и некоторые пробиотики.

В то же время холодильник - не универсальный "спаситель" для аптечки. Часть лекарств нельзя охлаждать или замораживать, потому что это также может испортить препарат. Если в инструкции написано "не замораживать", препарат нельзя ставить возле морозильной камеры или на заднюю стенку холодильника.

Лекарства в холодильнике лучше держать на отдельной полке или в контейнере, подальше от продуктов и дверцы. Дверца - нестабильное место: температура там меняется каждый раз, когда холодильник открывают. Если лекарства нужно перевозить летом, стоит использовать термосумку или охлаждающий контейнер, но не класть препарат непосредственно на лед.

Типичные ошибки при хранении лекарств летом

Самая распространенная ошибка - оставлять лекарства в автомобиле. Даже если машина стоит в тени, салон быстро нагревается.

Вторая ошибка - носить лекарства целый день в кармане или сумке без необходимости. Если препарат нужен постоянно, стоит иметь небольшое количество в защищенной упаковке, а основной запас держать дома. Особенно это касается лекарств для сердечно-сосудистой системы, лечения диабета, аллергии, астмы и других состояний.

Третья ошибка - хранить лекарства на подоконнике, возле кондиционера, плиты или в ванной.

Правильное хранение лекарств летом - это часть безопасного лечения. Аптечку стоит пересмотреть в начале сезона: убрать просроченное, проверить инструкции, отделить препараты для холодильника, а остальные перенести в сухое, темное и прохладное место.

Что должно быть в аптечке во время путешествия, чтобы отдых не испортили мелкие неприятности13.06.26, 09:20 • 96981 просмотр

Александра Василенко

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