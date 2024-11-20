Как не стать жертвой фейков? В Минцифры дали советы
Киев • УНН
Министерство цифровой трансформации предоставило рекомендации по противодействию дезинформации в киберпространстве. Среди основных советов - доверие только официальным каналам и отказ от анонимных телеграмм-каналов.
В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали, как различать фейки и противодействовать дезинформации, передает УНН.
"Война продолжается не только на поле боя, но и в киберпространстве. Кроме постоянных обстрелов украинских городов и на фронте, враг продолжает атаковать информационное пространство и распространять ИПСО, фейки и пропаганду. Поэтому сейчас особенно важно уметь различать фейки и противодействовать дезинформации", - отметили в ведомстве.
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В Минцифре также поделились советами, каким новостям стоит доверять:
- верьте только той информации, которую постят официальные каналы
- сделайте паузу, прежде чем отреагировать на новость
- отпишитесь от анонимных телеграм-каналов - именно они чаще всего распространяют фейки.