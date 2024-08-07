"Как можно приезжать в россию, которая похищает и убивает детей": Ермак отреагировал на визит французского режиссера в москву

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сделал заявление после сообщений о поездке в москву французского режиссера Гаспара Ноэ, пишет УНН.

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"Очень странная позиция французского режиссера Гаспара Ноэ. Украину сегодня поддерживает весь цивилизованный мир, французский народ и лидер Эммануэль Макрон. Как можно приезжать в россию, которая похищает и убивает детей, совершает акты геноцида против украинцев ежедневно, и развлекаться по приглашению российского режима? Зачем? россия должна быть в культурной и системной изоляции сейчас. Это важно. Нельзя давать ни одного шанса агрессору", - написал Ермак в Telegram.

Ранее

В соцсетях появились сообщения, что французского режиссера Гаспара Ноэ, известного по фильмам "Экстаз" и "Необратимость", заметили в ночных клубах москвы. Сам он официально о приезде в россию не говорил, при этом, как сообщал журнал "Москвичка", Ноэ должен был принять участие в закрытом мероприятии по приглашению издания.