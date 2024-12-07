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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как избежать пищевых отравлений во время новогодних праздников: простые правила

Как избежать пищевых отравлений во время новогодних праздников: простые правила

Киев  •  УНН

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Центр общественного здоровья Украины предоставил рекомендации по безопасному хранению и приготовлению праздничных блюд. В декабре-январе 2023-2024 зафиксировано 6527 случаев пищевых отравлений, что на 13% больше чем в прошлом году.

Новогодние праздники никогда не обходятся без праздничного стола с разнообразными блюдам, требующим хранения в холодильнике. Но с современными условиями и постоянными отключения света, хранить продукты должным образом — сложно. Пищевые отравления - не лучший способ завершить праздничный вечер, поэтому Центр общественного здоровья Украины поделился  простыми правилами, чтобы обезопасить себя и близких от неприятных последствий празднований, пишет УНН.

Согласно статистике, в прошлом году в период рождественских праздников специалисты наблюдали увеличение количества случаев заболевания ОКИ (острые кишечные инфекции): 6527 случаев в декабре 2023-го – январе 2024-го года против 5764 случаев ОКИ в декабре 2022-го – январе 2023-го года.

Основными факторами пищевого отравления являются бактерии, вирусы и паразиты. И наибольший риск инфицирования этими патогенами имеют следующие продукты:

сырые яйца;

непастеризованное молоко;

домашняя консервация;

сырое мясо, рыба и морепродукты;

мягкие сыры из непастеризованного молока (например, бри, камамбер, сыры с голубыми прожилками);

кондитерские изделия с кремом.

Чтобы избежать заражения продуктов микроорганизмами до и после еды, специалисты рекомендуют:

Обязательно мыть руки с мылом перед приготовлением пищи. Регулярно очищайте кухонные поверхности и принадлежности. 

Сырые и готовые продукты нарезать на отдельных досках. Завести отдельную доску и нож для мяса и рыбы, чтобы не загрязнять готовую пищу микроорганизмами, которые могут быть в сырых продуктах.

Термически обрабатывать сырые продукты перед употреблением. Убедитесь, что рыба или мясо хорошо прожарились, пропеклись или прожарились перед подачей на стол и употреблением.

Следить, чтобы продукты были свежие. Проверять срок годности продуктов. Если вид или запах вызывают сомнения — стоит выбросить и не рисковать.

Не оставлять еду на столе дольше, чем на два часа. После празднования сразу убрать оставшуюся еду в холодильник, особенно салаты с майонезом, кремовые десерты и холодец.

Также, рекомендовано покупать пищевые продукты в проверенных торговых сетях и поставщиков. 

Если вы решили провести празднование не дома - выбирайте проверенные рестораны или кафе с хорошей репутацией. И не стесняйтесь просить персонал заменить вам блюдо, если его качество вызывает сомнения.

Наиболее уязвимыми к пищевым отравлениям являются дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.

Отравление может проявляться тошнотой, болью в животе, рвотой или/и диареей и иметь опасные осложнения с необходимостью госпитализации из-за  обезвоживания, длительной лихорадки или даже нарушения зрения.

В случае выявления симптомов отравления необходимо сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Напомним 

26-летняя беременная женщина в Волынской области отравилась грибами, что привело к потере ребенка. После интенсивного лечения состояние пациентки нормализовалось.

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоЗдоровье
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