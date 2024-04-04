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Как чрезмерные тренировки влияют на наш мозг
Чрезмерная физическая активность негативно влияет на когнитивные функции и способность принимать решения, в то время как регулярные упражнения умеренной интенсивности улучшают память и мышление.
Евростат: инфляция в Еврозоне в марте снизилась до 2,4%
Евростат сообщил, что инфляция в Еврозоне в марте упала до 2,4%, причем самые низкие показатели были в Литве и Финляндии, а самые высокие - в Хорватии и Эстонии.
Блинкен обсудил с Алиевым вопросы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией
Блинкен обсудил с Алиевым важность продолжения мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув, что агрессивные действия и риторика подрывают перспективы мира.
США выступают против постоянного членства Палестины в ООН
Соединенные Штаты выступают против постоянного членства Палестины в ООН, отдавая предпочтение прямым переговорам между Палестиной и Израилем по созданию независимого палестинского государства.
На станции "Академик Вернадский" состоялась смена антарктических экспедиций
28-я Украинская антарктическая экспедиция вернулась домой после года исследовательской работы на станции "Академик Вернадский", а команда 29-й экспедиции продолжила мониторинг метеорологии, биологии, геофизики и поддержку деятельности станции.
В Китае произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в городском округе Маннай в провинции Цинхай на северо-западе Китая, о жертвах и разрушениях пока не сообщается.
Белый дом не хочет усиления роли НАТО в поддержке Украины - Кирби
Белый дом отвергает предложение передать возглавляемую США Рамштайнскую группу, которая координирует поставки оружия в Украину, под руководство НАТО, настаивая на сохранении лидерской роли США.
Суд не принял у Трампа залог $175 млн
Документы на освобождение Трампа под залог в 175 миллионов долларов по делу о гражданском мошенничестве были отклонены Верховным судом Нью-Йорка из-за отсутствия текущего финансового отчета.
В Харькове вражеский дрон попал в многоэтажку: один человек погиб, четверо раненых
Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Харькове, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения, а на месте падения возник пожар.
Верховный Суд впервые постановил законным переход из УПЦ МП в ПЦУ
Верховный Суд признал законным переход религиозной общины из Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Православную Церковь Украины.