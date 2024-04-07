Как безопасно пользоваться генераторами: советы спасателей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  167564 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  168876 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  168256 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  148322 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  108424 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  126954 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118617 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120453 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112565 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101434 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Из-за российских атак в Украине снова происходят перебои с электроснабжением, и спасатели напомнили, как безопасно пользоваться бензиновыми и дизельными генераторами.

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Как безопасно пользоваться генераторами: советы спасателей

На Днепропетровщине уничтожен БпЛА противника

Около 11:00 в Криворожском районе Днепропетровской области был уничтожен российский беспилотник.

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На Днепропетровщине уничтожен БпЛА противника

Китай анонсировал визит Лаврова на следующей неделе

Министр иностранных дел россии сергей лавров посетит Китай 8-9 апреля с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел Китая Ван И.

Новости Мира •   •  12621 просмотра
Китай анонсировал визит Лаврова на следующей неделе

Харьков под обстрелом, в городе прогремели два взрыва: есть раненые - Терехов

Два взрыва произошли в Харькове 7 апреля в результате российских обстрелов, есть раненые. Также повреждены здания и инфраструктура.

Война •   •  14739 просмотра
Харьков под обстрелом, в городе прогремели два взрыва: есть раненые - Терехов

Эстония может приобрести для украинской армии миллион снарядов

Эстония имеет возможность закупить миллион снарядов и ракет для украинской армии на сумму около 2-3 миллиардов евро, если союзники предоставят средства.

Война •   •  18371 просмотра
Эстония может приобрести для украинской армии миллион снарядов

россия пока не может минировать акваторию Черного моря - Плетенчук

россия пока не может минировать Черное море благодаря постоянному патрулированию и действиям Украины по уничтожению и демонтажу найденных мин, сообщил представитель Военно-морских сил Украины.

Война •   •  15775 просмотра
россия пока не может минировать акваторию Черного моря - Плетенчук

В Харьковской области из-за сетевых ограничений обесточены 410 тысяч абонентов - Минэнерго

В Харьковской области 410 000 абонентов были отключены из-за сетевых ограничений, введенных оператором системы передачи.

Общество •   •  17387 просмотра
В Харьковской области из-за сетевых ограничений обесточены 410 тысяч абонентов - Минэнерго

В Донецкой области россияне за минувшие сутки убили 5 гражданских

За минувшие сутки россияне убили 5 мирных жителей и ранили еще 2 в Донецкой области, обстреляв несколько населенных пунктов и повредив здания.

Война •   •  17341 просмотра
В Донецкой области россияне за минувшие сутки убили 5 гражданских

Баллистические ракеты КНДР проходят боевые испытания в Украине - Bloomberg

Использование россией северокорейских ракет по Украине дает Северной Корее редкий шанс испытать свое оружие в бою и извлечь уроки для повышения его эффективности.

Война •   •  17303 просмотра
Баллистические ракеты КНДР проходят боевые испытания в Украине - Bloomberg

Оккупанты обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе, есть погибшие - Федоров

российские оккупанты обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе, в результате чего 3 мирных жителей погибли, 1 получил ранения.

Война •   •  17197 просмотра
Оккупанты обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе, есть погибшие - Федоров