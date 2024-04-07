Как безопасно пользоваться генераторами: советы спасателей

Из-за российских атак в Украине снова наблюдаются проблемы со светом. Спасатели напомнили, как безопасно использовать бензиновые и дизельные генераторы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что размещать генераторы нужно снаружи здания, желательно под навесом или в техническом помещении с вентиляцией. Расстояние до стен, окон и авто должно быть не менее шести метров. Генератор необходимо устанавливать на ровной надежной площадке.

Правила безопасности:

- Запускать и использовать генератор нужно согласно инструкции.

- Перед пуском генератора необходимо проверить состояние электропроводки, устранить повреждения. Электрические элементы генератора должны быть заземлены, необходимо избегать контакта силовых контуров генератора с водой и другими предметами.

- Генератор не желательно включать во время повышенной влажности, во время дождя.

- Подтекание топлива, масла или посторонние звуки свидетельствуют о неисправности, немедленно выключите электрогенератор и обесточьте его.

Также спасатели добавили, что при использовании генераторов запрещено: изменять конструкцию генераторов, размещать его в замкнутом помещении, курить возле генератора, открывать крышку бака или заправлять во время работы, смешивать различные виды масла и топлива и превышать максимально допустимый ток выходного разъема генератора.

Напомним

В Харьковской области 410 000 абонентов были отключены из-за сетевых ограничений, введенных оператором системы передачи.

