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Как безопасно обогревать помещения напомнили в ГСЧС накануне первых морозов

Как безопасно обогревать помещения напомнили в ГСЧС накануне первых морозов

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18 октября 2024, 14:47  •  1858 просмотра

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ГСЧС призывает соблюдать правила безопасности при использовании обогревательных приборов, а также обязательно следить за уровнем угарного газа в помещении.

Основные правила безопасного использования различных типов обогревателей расписали в чрезвычайной службе. О них УНН пишет со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций.

Детали

В ГСЧС подчеркивают необходимость соблюдать правила безопасности и знакомиться с инструкциями перед использованием обогревательных приборов, газовых котлов, колонок и тому подобное.

Безопасность при использовании обогревательных и газовых приборов, печного отопления - основа комфорта и благополучия. Правильная установка, регулярная проверка, соблюдение инструкций производителя и осторожное отношение к потенциальным опасностям могут помочь предотвратить чрезвычайные ситуации, а самое главное избежать трагедий и обеспечить безопасную, уютную среду для наших близких

- сказал представитель ГСЧС Александр Чекрыгин.

Также в службе привели цифры о количестве пожаров в жилых домах в течение прошлого сезона. Так, в течение осени и зимы 2023-2024 года возникло 9296 пожаров в жилых домах и сооружениях. В результате этих пожаров 864 человека погибли, 665 были травмированы.

Подробнее о причинах пожаров, а также правилах безопасности при обращении с обогревателями, газовыми котлами и дровяными печами - в инфографике от ГСЧС.

Напомним

Укргидрометцентр предупреждает об интенсивных заморозках в Украине в течение ближайших двух ночей из-за антициклона с севера. Ожидается снижение температуры до 0,5°C в большинстве регионов, кроме юго-востока.

Более 99% жилых домов в Украине готовы к отопительному сезону - Шмыгаль15 октября 2024, 09:28 • 10940 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Общество
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям