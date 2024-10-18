Як безпечно обігрівати приміщення нагадали у ДСНС напередодні перших морозів
Київ • УНН
ДСНС закликає дотримуватися правил безпеки при використанні обігрівальних приладів, а також обов'язково слідкувати за рівнем чадного газу у приміщенні.
Основні правила безпечного використання різних типів обігрівачів розписали у надзвичайній службі. Про них УНН пише з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.
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У ДСНС наголошують на необхідності дотримуватись правил безпеки та ознайомлюватися з інструкціями перед використанням обігрівальних приладів, газових котлів, колонок тощо.
Безпека при використанні обігрівальних та газових приладів, пічного опалення - основа комфорту і добробуту. Правильне встановлення, регулярна перевірка, дотримання інструкцій виробника й обережне ставлення до потенційних небезпек можуть допомогти запобігти надзвичайним ситуаціям, а найголовніше уникнути трагедій та забезпечити безпечне, затишне середовище для наших близьких
Також у служби навели цифри про кількість пожеж у житлових будинках протягом минулого сезону. Так, протягом осені та зими 2023-2024 року виникло 9296 пожеж у житлових будинках та спорудах. У результаті цих пожеж 864 особи загинуло, 665 було травмовано.
Докладніше про причини пожеж, а також правила безпеки під час поводження з обігрівачами, газовими котлами та дров’яними печами – в інфографіці від ДСНС.
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