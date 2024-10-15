Понад 99% житлових будинків в Україні готові до опалювального сезону - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив про високу готовність до зими. Україна накопичила достатньо газу та вугілля, працюють програми енергетичної стійкості та всі підконтрольні енергоблоки АЕС.
Готовність житлових будинків до опалювального сезону на сьогодні сягає понад 99%. Україна накопичила в газосховищах 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. Працюють ініційовані урядом програми енергетичної стійкості. Про це у вівторок на засіданні уряду розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Готовність житлових будинків на сьогодні понад 99%. Кількість шкіл, садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%. Понад 18 тис. котелень та 4,8 тис. центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла
Також він розповів, що наразі в газосховищах накопичено 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими, вказав прем'єр.
Крім того, додав, що усі 9 енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, наразі працюють.
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Для створення децентралізованої генерації, як вказав Шмигаль, працюють ініційовані урядом програми енергетичної стійкості. Кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму ГрінДІМ, кредити "5-7-9%" для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від "Фонду декарбонізації України" для комунальних підприємств та громад. Загалом банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на 2 млрд грн.
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