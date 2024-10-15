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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Понад 99% житлових будинків в Україні готові до опалювального сезону - Шмигаль

Київ • УНН

 • 11216 перегляди

Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив про високу готовність до зими. Україна накопичила достатньо газу та вугілля, працюють програми енергетичної стійкості та всі підконтрольні енергоблоки АЕС.

Понад 99% житлових будинків в Україні готові до опалювального сезону - Шмигаль

Готовність житлових будинків до опалювального сезону на сьогодні сягає понад 99%. Україна накопичила в газосховищах 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. Працюють ініційовані урядом програми енергетичної стійкості. Про це у вівторок на засіданні уряду розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН

Готовність житлових будинків на сьогодні понад 99%. Кількість шкіл, садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%. Понад 18 тис. котелень та 4,8 тис. центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла

- розповів Шмигаль.

Також він розповів, що наразі в газосховищах накопичено 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими, вказав прем'єр.

Крім того, додав, що усі 9 енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, наразі працюють.

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Для створення децентралізованої генерації, як вказав Шмигаль, працюють ініційовані урядом програми енергетичної стійкості. Кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму ГрінДІМ, кредити "5-7-9%" для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від "Фонду декарбонізації України" для комунальних підприємств та громад. Загалом банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на 2 млрд грн.

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Тетяна Краєвська

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