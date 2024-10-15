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Более 99% жилых домов в Украине готовы к отопительному сезону - Шмыгаль

Более 99% жилых домов в Украине готовы к отопительному сезону - Шмыгаль

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 09:28  •  747 просмотра

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Премьер-министр Шмыгаль сообщил о высокой готовности к зиме. Украина накопила достаточно газа и угля, работают программы энергетической устойчивости и все подконтрольные энергоблоки АЭС.

Готовность жилых домов к отопительному сезону на сегодня достигает более 99%. Украина накопила в газохранилищах 12,2 млрд куб. м голубого топлива, а также 3,1 млн тонн угля на складах. Работают инициированные правительством программы энергетической устойчивости. Об этом во вторник на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН

Готовность жилых домов на сегодня более 99%. Количество школ, садиков и больниц, готовых к прохождению зимы, тоже приближается к 100%. Более 18 тыс. котельных и 4,8 тыс. центральных тепловых пунктов находятся на стадии готовности к подаче тепла

- рассказал Шмыгаль.

Также он рассказал, что сейчас в газохранилищах накоплено 12,2 млрд куб. м голубого топлива, а также 3,1 млн тонн угля на складах. Этого достаточно для прохождения зимы, указал премьер.

Кроме того, добавил, что все 9 энергоблоков АЭС, подконтрольные Украине, сейчас работают.

Добычу газа в этом году нарастили до более 11 млрд куб. м - Нафтогаз11 октября 2024, 10:19 • 9967 просмотров

Для создания децентрализованной генерации, как указал Шмыгаль, работают инициированные правительством программы энергетической устойчивости. Кредиты под 0% для граждан, займы для ОСМД под программу ГринДИМ, кредиты «5-7-9%» для малого и среднего бизнеса, льготные кредиты от «Фонда декарбонизации Украины» для коммунальных предприятий и общин. В целом банки уже выдали различным категориям заемщиков кредитов на 2 млрд грн.

Киевщина почти на 90% готова к отопительному сезону - Кравченко16 сентября 2024, 14:15 • 15477 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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denys-shmyhalДенис Шмыгаль