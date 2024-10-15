Более 99% жилых домов в Украине готовы к отопительному сезону - Шмыгаль
Киев • УНН
Премьер-министр Шмыгаль сообщил о высокой готовности к зиме. Украина накопила достаточно газа и угля, работают программы энергетической устойчивости и все подконтрольные энергоблоки АЭС.
Готовность жилых домов к отопительному сезону на сегодня достигает более 99%. Украина накопила в газохранилищах 12,2 млрд куб. м голубого топлива, а также 3,1 млн тонн угля на складах. Работают инициированные правительством программы энергетической устойчивости. Об этом во вторник на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Готовность жилых домов на сегодня более 99%. Количество школ, садиков и больниц, готовых к прохождению зимы, тоже приближается к 100%. Более 18 тыс. котельных и 4,8 тыс. центральных тепловых пунктов находятся на стадии готовности к подаче тепла
Также он рассказал, что сейчас в газохранилищах накоплено 12,2 млрд куб. м голубого топлива, а также 3,1 млн тонн угля на складах. Этого достаточно для прохождения зимы, указал премьер.
Кроме того, добавил, что все 9 энергоблоков АЭС, подконтрольные Украине, сейчас работают.
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Для создания децентрализованной генерации, как указал Шмыгаль, работают инициированные правительством программы энергетической устойчивости. Кредиты под 0% для граждан, займы для ОСМД под программу ГринДИМ, кредиты «5-7-9%» для малого и среднего бизнеса, льготные кредиты от «Фонда декарбонизации Украины» для коммунальных предприятий и общин. В целом банки уже выдали различным категориям заемщиков кредитов на 2 млрд грн.
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