Кадровые чистки: госпредприятие "Леса Украины" уволило всех директоров ривненских филиалов
Киев • УНН
Государственное предприятие "Леса Украины" уволило всех директоров своих ривненских филиалов из-за хронических проблем и глубоких связей, планируя провести открытый конкурс для отбора новых руководителей.
Руководство госпредприятия "Леса Украины" приняло решение об увольнении всех директоров ровенских филиалов, сообщил гендиректор предприятия Юрий Болоховец, пишет УНН.
Как и обещал на прошлой неделе, в лесной отрасли начались кадровые чистки. Сегодня приняли решение об увольнении всех директоров ровенских филиалов. Проблемы в регионе хронические, а связи - слишком глубокие, поэтому должны полностью обновить кадровый состав местного руководства
Детали
По его словам, новые руководители лесных хозяйств будут определены на открытом кадровом конкурсе, о чем объявят вскоре.
Напомним
Увольнение всех директоров ровенских филиалов, возможно, произошло на фоне задержания депутата Ровенского областного совета, заместителя председателя Полесского лесного офиса ГСГП "Леса Украины", который был уличен в недеклирировании состояния на миллионы долларов. 27 ноября он был отправлен под стражу.
Кадровые чистки: госпредприятие "Леса Украины" уволило всех директоров ривненских филиалов
Государственное предприятие "Леса Украины" уволило всех директоров своих ривненских филиалов из-за хронических проблем и глубоких связей, планируя провести открытый конкурс для отбора новых руководителей.
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