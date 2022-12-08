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"Кадровичку мвд рф", которая вербовала граждан в ряды оккупантов, задержали в Херсоне

"Кадровичку мвд рф", которая вербовала граждан в ряды оккупантов, задержали в Херсоне

Киев • УНН

 • 851868 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Херсоне задержали "кадровичку мвд рф", вербовавшую граждан в ряды оккупантов, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Служба безопасности разоблачила еще трех приспешников врага в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне.

Во время захвата города они добровольно вступили в созданное оккупантами «главное управление мвд Херсонской области».

Среди них – руководительница одного из «кадровых» подразделений псевдооргана. Именно этот человек развернул широкую агитационную кампанию по привлечению местных жителей к сотрудничеству с агрессором.

При этом она лично подыскивала «единомышленников», которым предлагала присоединиться к рядам оккупационного органа.

После освобождения областного центра коллаборант пыталась скрываться.

Впрочем, не долго. Сотрудники СБУ установили ее местонахождение и сейчас она находится под стражей.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

Добавим

Еще двумя враждебными приспешницами оказались бывшие работницы местных банков. После захвата города они перешли на сторону агрессора.

За это их назначили «инспектором отдела кадров гу мвд рф Херсонской области» и «специалистом федеральной миграционной службы мвд рф Херсонской области».

За несколько дней до освобождения города они бежали во временный оккупированные районы юга Украины.

Относительно них собраны безоговорочные доказательства коллаборационной деятельности. Обвинительные акты направлены в суд.

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