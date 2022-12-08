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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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"Кадровичку мвд рф", яка вербувала громадян до лав окупантів, затримали у Херсоні

"Кадровичку мвд рф", яка вербувала громадян до лав окупантів, затримали у Херсоні

Київ • УНН

 • 851870 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Херсоні затримали "кадровичку мвд рф", яка вербувала громадян до лав окупантів, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Служба безпеки викрила ще трьох поплічників ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Під час захоплення міста вони добровільно вступили до створеного окупантами «главного управления мвд Херсонской области».

Серед них – керівниця одного з «кадрових» підрозділів псевдооргану. Саме ця особа розгорнула широку агітаційну кампанію щодо залучення місцевих жителів до співпраці з агресором.

При цьому вона особисто підшукувала «однодумців», яким пропонувала приєднатися до лав окупаційного органу.

Після звільнення обласного центру колаборантка намагалася переховуватись.

Втім, не довго. Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і зараз вона знаходиться під вартою.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Додамо

Ще двома ворожими поплічницями виявились колишні працівниці місцевих банків. Після захоплення міста вони перейшли на бік агресора.

За це їх призначили «инспектором отдела кадров гу мвд рф Херсонской области» і «специалистом федеральной миграционной службы мвд рф Херсонской области».

За декілька днів до звільнення міста вони втекли до тимчасового окупованих районів півдня України.

Стосовно них зібрані беззаперечні докази колабораційної діяльності. Обвинувальні акти направлено до суду.

Українські Національні Новини

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