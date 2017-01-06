Кадровые военные РФ ворвались к мирной жительнице на Донбассе и изнасиловали ее - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Вчера, 5 января российские кадровые военные из 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1 АК, ворвались в жилище мирных жителей, обокрали и изнасиловали женщину. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины, передает УНН.
"Продолжаются бесчинства и противоправные действия военнослужащих российских оккупационных войск в отношении гражданского населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. 5 января кадровые российские военнослужащие, проходящие службу в составе 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ, ворвались в дом гражданского лица и совершили ограбление и изнасилование женщины", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, боевик российских оккупационных войск в Донбассе 2 января спровоцировал конфликт на бытовой почве и подорвал гранату, в результате чего пострадали гражданские.