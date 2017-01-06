Кадрові військові РФ увірвались до мирної жительки на Донбасі та зґвалтували її – розвідка

"Продовжуються безчинства та протиправні дії військовослужбовців російських окупаційних військ у відношенні до цивільного населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. 5 січня кадрові російські військовослужбовці, які проходять службу у складі 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, увірвались до оселі цивільної особи і здійснили пограбування та зґвалтування жінки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, бойовик російських окупаційних військ на Донбасі 2 січня спровокував конфлікт на побутовому підґрунті та підірвав гранату, внаслідок чого постраждали цивільні.