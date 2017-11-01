Кадыров заявил, что в убийстве Окуевой виновата украинская власть

Как сообщает издание, Кадыров в социальной сети написал, что Киев хотел таким образом "обвинить Россию в своих бедах" и отвлечь внимание Запада от антиправительственных митингов в Украине.

Амина Окуева - жена Адама Осмаева, которого российские власти обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина. Она погибла во время обстрела, а сам Осмаев был ранен.

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Амина Окуева родилась в 1983 году, приняла ислам в начале 2000-х годов, в первом замужестве, и тогда ее звали Наталья Никифорова. После того, как она вышла замуж второй раз, сменила фамилию на Амину Окуеву. После этого недолго жила в России, потом вернулась в Украину и получила медицинское образование в Одесском университете имени Мечникова, после окончания которого работала врачом-интерном в одной из городских больниц.

Участвовала в евромайдане, оказывала помощь пострадавшим. Впоследствии вместе с мужем воевала на Донбассе.

Напомним, 30 октября остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области.

Полиция расценивает как заказное убийство добровольца АТО Амины Окуевой.