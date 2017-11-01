Кадыров заявил, что в убийстве Окуевой виновата украинская власть

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 44156 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 110783 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101427 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104290 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103609 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 88155 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103377 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101901 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Кадыров заявил, что в убийстве Окуевой виновата украинская власть

Кадыров заявил, что в убийстве Окуевой виновата украинская власть

Киев  •  УНН

 • 20943 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил украинские спецслужбы в организации убийства гражданки Украины Амины Окуевой, которая погибла в результате обстрела автомобиля в Киевской области 30 октября, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщает издание, Кадыров в социальной сети написал, что Киев хотел таким образом "обвинить Россию в своих бедах" и отвлечь внимание Запада от антиправительственных митингов в Украине.

Амина Окуева - жена Адама Осмаева, которого российские власти обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина. Она погибла во время обстрела, а сам Осмаев был ранен.

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Амина Окуева родилась в 1983 году, приняла ислам в начале 2000-х годов, в первом замужестве, и тогда ее звали Наталья Никифорова. После того, как она вышла замуж второй раз, сменила фамилию на Амину Окуеву. После этого недолго жила в России, потом вернулась в Украину и получила медицинское образование в Одесском университете имени Мечникова, после окончания которого работала врачом-интерном в одной из городских больниц.

Участвовала в евромайдане, оказывала помощь пострадавшим. Впоследствии вместе с мужем воевала на Донбассе.

Напомним, 30 октября остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области.

Полиция расценивает как заказное убийство добровольца АТО Амины Окуевой.

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