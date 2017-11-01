Кадиров заявив, що у вбивстві Окуєвої винна українська влада

Як повідомляє видання, Кадиров в соціальній мережі написав, що Київ хотів таким чином "звинуватити Росію в своїх бідах" і відвернути увагу Заходу від антиурядових мітингів в Україні.

Аміна Окуєва – дружина Адама Осмаєва, якого російська влада звинувачувала в підготовці замаху на Володимира Путіна. Вона загинула під час обстрілу, а сам Осмаєв був поранений.

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Аміна Окуєва народилася в 1983 році, прийняла іслам на початку 2000-х років, у першому заміжжі, і тоді її звали Наталя Никифорова. Після того, як вона вийшла заміж вдруге, змінила прізвище на Аміну Окуєву. Після цього недовго жила в Росії, потім повернулася в Україну і здобула медичну освіту в Одеському університеті імені Мечникова, після закінчення якого працювала лікарем-інтерном в одній з міських лікарень.

Брала участь у Євромайдані, надавала допомогу потерпілим. Згодом разом із чоловіком воювала на Донбасі.

Нагадаємо, 30 жовтня зупинилося серце патріота України Аміни Окуєвої. Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області.

Поліція розцінює як замовне вбивство добровольця АТО Аміни Окуєвої.