кадыров прокомментировал слухи о своей болезни: "Хвала Всевышнему, я жив и здоров"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В телеграм-канале главы чечни рамзана кадырова появился пост, в котором он рассказал, что его семья в эти дни “очень сильно переживала” за здоровье дяди Магомеда, но сегодня ему уже лучше. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
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В то же время рамзан кадыров решил прокомментировать слухи вокруг состояния своего здоровья.
“Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совсем не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подниматься шумиха? Хотя в этом есть свой плюс — теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно врут своим читателям”, — написал он.
Дополнение
кадыров отметил, что посещал больницу в москве, однако не из-за собственного самочувствия, а из-за болезни родственника.
Напомним
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что лидер чечни рамзан кадыров пока жив, однако состояние его здоровья тяжелое.
Также ранее УНН писало, что кадыров в ответ на информацию, которая начала появляться в российских СМИ о его смерти, записал видео с прогулки.