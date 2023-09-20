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"Поки що живий": у ГУР розповіли про стан здоров'я кадирова

"Поки що живий": у ГУР розповіли про стан здоров'я кадирова

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Лідер чечні рамзан кадиров поки що живий, однак стан його здоров'я важкий. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Цитата

"На жаль, дон поки що живий дон. Немає підтвердження про загибель і смерть, але стан здоров'я важкий. І, звичайно, це вже впливає на політичні процеси навколо його режиму та вцілому архітектури й безпеки режиму путіна", - сказав представник розвідки.

Деталі

За словами Юсова, смерть кадирова може стати додатковим шансом для борців за незалежність Ічкерії та "інших поневолених народів Кавказу".

"Я впевнений, що є люди, які цим шансом ефективно скористаються", - резюмував він.

На питання, як смерть кадирова вплине на путіна, Юсов відповів, що це додатковий виклик для російського режиму: "кадиров - це одна з фундаментальних основ режиму путіна і персональна угода. Багато в чому безпека, або умовний спокій так репресивний, терористичний, але спокій пов'язаний з прізвищем кадиров".

Нагадаємо

Лідер чечні рамзан кадиров у відповідь на інформацію, яка почала з'являтися у російських ЗМІ про його смерть, записав відео з прогулянки. Відповідне відео з'явилося у неділю, 17 вересня.

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