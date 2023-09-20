"Пока жив": в ГУР рассказали о состоянии здоровья кадырова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Лидер чечни рамзан кадыров пока жив, однако состояние его здоровья тяжелое. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, передает УНН.
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"К сожалению, дон пока что живой дон. Нет подтверждения о гибели и смерти, но состояние здоровья тяжелое. И, конечно, это уже влияет на политические процессы вокруг его режима и в целом архитектуры и безопасности режима Путина", - сказал представитель разведки.
Детали
По словам Юсова, смерть кадырова может стать дополнительным шансом для борцов за независимость Ичкерии и "других порабощенных народов Кавказа".
"Я уверен, что есть люди, которые этим шансом эффективно воспользуются", - резюмировал он.
На вопрос, как смерть кадырова повлияет на Путина, Юсов ответил, что это дополнительный вызов для российского режима: "Кадыров - это одна из фундаментальных основ режима Путина и персональное соглашение. Во многом безопасность, или условное спокойствие так репрессивное, террористическое, но спокойствие связано с фамилией кадыров".
Напомним
Лидер чечни рамзан кадыров в ответ на информацию, которая начала появляться в российских СМИ о его смерти, записал видео с прогулки. Соответствующее видео появилось в воскресенье, 17 сентября.